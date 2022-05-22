Arabuluculuğu reddettiler: Ne dün ne bugün ne de yarın

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, katıldığı bir televizyon programında, Cezayir'in Fas ile ilişkileri kesmesinde arabuluculuğa tahammül edilemeyeceğini ifade etti.

Cezayir televizyonuna konuşan Lamamra, medya kuruluşlarının bu fikri hangi tarafa bağladığına bakılmaksızın Fas ile ilişkilerin kesilmesinde arabuluculuğa tahammül edilemeyeceğini ifade etti.

LAMAMRA, "NE DÜN NE BUGÜN NE DE YARIN ARABULUCULUK VAR ÇÜNKÜ CEZAYİR'İN TUTUMU NET, DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN KESİLMESİ GÜÇLÜ NEDENLERLE GERÇEKLEŞTİ. TÜM SORUMLULUK İLİŞKİLERİ BU KADAR KÖTÜ HALE GETİREN TARAFIN ÜZERİNE YÜKLENMELİDİR." DİYE KONUŞTU.

Ülkesinin Suudi Arabistan, Arap ve diğer Afrika ülkeleriyle ortak çıkarları ve fikir birliği olduğunu kaydeden Lamamra, bunun kendilerini meslektaşlarıyla buluşturduğunu, müzakere ettiklerini, anlaşmalar yaptıklarını ve bu tür konu çalışmalarına müdahale etmeden çıkar ve ilgi alanlarına odaklandıklarını sözlerine ekledi.

- CEZAYİR-FAS İLİŞKİLERİ

Cezayir, ilişkilerinin on yıllardır gergin seyrettiği Fas ile 24 Ağustos 2021'de diplomatik temasını kesme kararı aldığını duyurmuştu. Cezayir'in Fas ile yaşadığı bu gerilim bölgedeki enerji hatlarına da yansımıştı.

Cezayir, 1 Ekim 2021'de de Moritanya'ya kamyonlarla ticari mal taşıyan 3 vatandaşının öldürülmesiyle sonuçlanan saldırıdan dolayı Fas'ı suçlamıştı.

Batı Sahra sorunu, Fas ile Cezayir arasındaki ilişkilerde geçmişten bu yana gerginliğe neden oluyor. Fas, Cezayir'i ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.