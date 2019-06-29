Apple ruhunu teslim etti

HİSSELER ÇAKILDI

Teknoloji devi Apple’ın kurucusu Steve Jobs’un ‘firmanın ruhu’ olarak tanımladığı yol arkadaşı Jony Ive, kendi şirketini kurmak için şirketteki kariyerine yıl sonunda son verecek. Kaliforniya'da kurulacak olan şirket, genellikle giyilebilir teknolojilere odaklanacak ve ilk müşterilerinden biri de Apple olacak. Ive'ın bu kararıyla şirketin hisseleri yüzde 1.5 oranında düşerken, değeri 9 milyar dolar azaldı. Efsane tasarımcının imzasının bulunduğu ürünler arasında 1998’de iMac, 2000’de iPod ve 2007’de tanıtılan iPhone'la Apple Watch bulunuyor.