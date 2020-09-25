  • BIST
    1126.77
  • Dolar
    7,6689
  • Euro
    8,9140
  • Altın
    459,1740
İstanbul
18 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Selçuk'tan velilere 'güveniniz için teşekkürler' mesajı
AB Konseyi Başkanı Charles Michel: Doğu Akdeniz konulu çok taraflı konferansa hazırız
Türkiye'den ABD'ye sert tepki: Müttefiklik ruhuna aykırı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan son dakika deprem açıklaması
Başkan Erdoğan: Türkçemize sahip çıkmayı sürdüreceğiz
FETÖ'cü KPSS hırsızlarından hakkında gözaltı kararı verilen 100 kişiden 50'si yakalandı
Giresun'da yürürken sigara içmek yasaklandı!
HDP'li 7 vekil için fezleke düzenlenecek
Sinan Akçıl eski sevgililerini aldattığını itiraf etti: İlk kez tek eşliyim
Can Tanrıyar ile davalık olan Yaşar İpek duruşmaya yine gelmeyince zorla getirme kararı çıktı
Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i kabul etti
Hatay'da orman yangınında çakmakla yakalanan şüpheli tutuklandı
Marmara depreminin ardından deprem uzmanı uyardı: O fay hala aktif!
AB'den mahkemenin Apple kararına itiraz
Pakistan'da binlerce Hindu Hindistan'ı protesto etti
MEB'den meslek liseleri için flaş staj kararı
Bakan Selçuk duyurdu: Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçları geri ödeme listesine aldık
Rusya'dan Lukaşenko çıkışı: Bu karar hukuka aykırı"
"İnsanlık yararına teknolojiler" yarışıyor
Çapa Tıp Fakültesi'nde güvenlik görevlisi saldırıya uğradı
Katar, rengini belli etti! Arap Birliği Başkanlığını devralmayı reddetti
Ankara Valiliği'nden koronavirüsle mücadelede yeni kararlar alındı
Başkan Erdoğan cemaate seslendi
'Kovid sağolsun bizi yormuyor' diyen teknik adam: Kadroyu biz değil korona belirliyor
25 Eylül 2020 Cuma 15:26:00 - Güncelleme:25 Eylül 2020 Cuma 15:26:00

Apple davasında yeni gelişme: Avrupa Birliği mahkemenin kararına itiraz edecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Apple'a 13 milyar euronun üzerinde vergi borcu çıkarmasını iptal eden mahkeme kararına itiraz edeceğini açıkladı.

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, Apple davasına ilişkin AB Genel Mahkemesi'nin temmuz ayındaki kararını hukuki hatalardan ötürü Avrupa Adalet Divanı'nda temyize götüreceklerini açıkladı.

- DAVA HAKKINDA

AB Komisyonu, dünyanın en değerli şirketlerinden merkezi ABD'de bulunan Apple'ın İrlanda'da kurduğu şirketlerin vergilendirilmesine ilişkin 3 yıl süren soruşturmasını Ağustos 2016'da tamamlamıştı.

Bir AB üyesi ülkenin kamu desteklemelerini ne şekilde sağladığını ve sektörlerde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi bulunan AB Komisyonu, Apple soruşturmasında şirketin İrlanda'da faydalandığı vergi uygulamalarının AB kurallarına aykırı olduğuna karar vermişti.

AB Komisyonu, Apple'ın, İrlanda'da faydalandığı vergi uygulamasının yasa dışı olduğunu, 2003'ten 2014'e kadarki dönem için 13 milyar avro ve faizinin geri alınmasını kararlaştırmıştı.

Apple, AB'yi tek taraflı hareket etmek ve geçmişe dönük İrlanda'daki vergi kurallarını değiştirmekle itham etmişti. İrlanda yönetimi ve Apple şirketi ise komisyonun kararına karşı hukuki süreç başlatmıştı.

Dava, Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan AB Genel Mahkemesi'nde ele alınmıştı.

AB Genel Mahkemesi, temmuz ayında İrlanda'daki vergilendirmeyle ilgili AB Komisyonu kararını Apple lehine iptal etmişti.

Mahkeme, Apple'a İrlanda'da kamu desteğiyle seçici biçimde ekonomik fayda sağlandığı yönündeki AB Komisyonu kararının yeterince kanıtlanamadığına ve hatalı olduğuna hükmetmişti.

Son adımla AB Komisyonu, mahkeme kararını hukukilik denetimi için üst mahkeme olan Avrupa Adalet Divanı'na götürülmüş oldu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER