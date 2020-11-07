AP: Joe Biden ABD'nin 46. başkanı oldu

Joe Biden, Pennsylvania’da Donald Trump ile arasındaki farkı arttırması üzerine 46. ABD Başkanı olarak seçildiğini açıklad

Tüm dünyanın günlerdir soluğunu tutarak takip ettiği ABD seçimlerinde sonuç belli oldu, AP ve CNN en kritik eyalet Pennsylvania’da farkı açan Demokrat aday Joe Biden’ın ipi göğüslediğini ilan etti. Dakikalar önce seçimi büyük farkla kendisinin kazandığı mesajını paylaşan Başkan Donald Trump ise Twitter tarafından engellendi.

3 Kasım Salı günü gerçekleşen ABD'nin tarihi seçiminde kazanan ortaya çıktı, uluslararası haber ajansları Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden’ın zaferini ‘son dakika' koduyla geçti.

En kritik eyalet Pennsylvania’dan gelen yeni sonuçlar Biden’ı başkanlık koltuğuna taşıdı. Söz konusu eyalette fark 30 bine çıktı.

20 delegesi bulunan Pennsylvania’daki zaferle Biden toplamda 273 delegeyi buldu ve Başkan seçilmek için gereken 270 barajını aştı.

Trump, yerel saatle bu sabah da peş peşe Twitter mesajları paylaştı, bunlardan en önemlisi "Bu seçimi büyük farkla kazandım" ifadesiydi. Trump ayrıca, Pennsylvania’da seçim günü sandıklar kapandıktan sonra saat sekizde on binlerce oyun, 'yasa dışı' şekilde teslim alındığını öne sürdü. Bu iddiası için bir kanıt ortaya koymayan Trump, aynı olayın yarışın başa baş gittiği diğer bazı eyaletlerde de yaşandığını iddia etti. Donald Trump, gözlemcilerle ilgili iddialarını da sürdürdü ve yüzbinlerce oyun sayımının 'yasa dışı şekilde gözlemlenemediğini' savundu.

Trump, Pennsylvania'da kendi lehine olan büyük farkın, kimsenin gözlemlemesine izin verilmeyen uzun bir aralıkta, ortadan yok olduğunu iddia etti. Donald Trump, 'yasal şeffaflığın' engellendiğini iddia ettiği o saatlerde kötü şeylerin yapıldığını da öne sürdü. Taraftarlarının sayımı izleyememesi için camların kartonla kaplandığını savunarak, "İçeride kötü şeyler oldu. Büyük değişiklikler gerçekleşti" dedi.