AP Başkanı Tajani: AP kendi başkanını seçecektir

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, "AP, Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nden bağımsız olarak kendi başkanını 3 Temmuz'da seçecektir." dedi.

Tajani, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nde üye ülke liderleriyle görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

AP'nin AB Komisyonu Başkanlığı için tutumunun "Spitzenkandidat" sürecinin uygulanması olduğunu ifade eden Tajani, parlamento seçimlerinde en fazla oyu alan siyasi grubun başkan adayının bu pozisyona atanması gerektiğini savundu.

Tajani, bu sistemin ilk kez 2014 AP seçimlerinin ardından uygulandığını anımsatarak, AB Komisyonu Jean-Claude Juncker'in hızlı bir şekilde atandığını kaydetti.

AP Başkanı seçiminin üye ülkeler ve AB Konseyi'nin kararına bağlı olmadığını ifade eden Tajani, "AP, AB Konseyi'nden bağımsız olarak kendi başkanını 3 Temmuz'da seçecektir." ifadesini kullandı.

AP'nin yeni dönemi 2 Temmuz'da Strazburg'da yapılacak ve bir hafta sürecek Genel Kurul oturumuyla başlayacak.

AB liderleri üst düzey pozisyonlar için müzakere yürütüyor



AB üyesi 28 ülkenin lideri, AB Komisyonu, AB Konseyi, AP, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği gibi önemli kurumların başına gelecek isimleri müzakere etmek için Brüksel'de düzenlenen zirvede zorlu müzakereler yürütüyor.

AP kendi başkanını seçme yetkisine sahip olsa da AB liderleri parlamento başkanlığı pozisyonunu müzakere kozu olarak kullanıyor.

AP Başkanı Tajani'nin parlamentonun Konsey'den bağımsız olarak hareket edeceğine işaret etmesi, AB kurumlarının arasındaki çatışmanın derinleştiğine işaret ediyor.

(AA)