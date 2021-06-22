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22 Haziran 2021 Salı 09:33:00 - Güncelleme:22 Haziran 2021 Salı 09:33:00

Anlaşma gereği üç eyalete özerklik verdiler!

Kaynak: AA

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Sudan'ın Mavi Nil, Güney Kurdufan ve Batı Kurdufan eyaletlerine özerklik verildi. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, bu karara ilişkin bir anayasal kararname yayımladı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ülkenin güneyinde yer alan Mavi Nil, Güney Kurdufan ve Batı Kurdufan eyaletlerine özerklik veren bir anayasal kararname yayımladı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya konuşan Federal Yönetim Bakanlığı Vekili Muhammed Salih Yasin, bu kararnamenin Cuba Barış Anlaşması'nın 9. maddesine istinaden çıkarıldığını söyledi.

Yasin, Cuba Barış Anlaşması'na göre özerklik tanınan yerleri "iki bölge" olarak tanımlarken buraların Mavi Nil, Güney Kurdufan ve Batı Kurdufan eyaletlerini kapsadığını, eyaletler arasındaki sınırların belirlenmesinin ise bölge halkına bırakıldığını ifade etti.

- SPLM-N BARIŞ ANLAŞMASI İÇİN ÖZERKLİĞİ ŞART KOŞUYORDU

Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey örgütü (SPLM-N) , 2011'de Mavi Nil ve Güney Kurdufan eyaletlerinde hükümet güçleriyle çatışmaya başlamıştı.

Başbakan Abdullah Hamduk ile ayrılıkçı örgütün Güney Kurdufan lideri Abdulaziz el-Hılu, Eylül 2020'de Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da "din ve devlet işlerinin ayrılması ile kendi kaderini tayin hakkı gibi konularda ilkeler anlaşması" imzalamıştı.

SPLM-N, 3 Ekim 2020'de Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da geçiş hükümeti ile silahlı hareketler arasında imzalanan Barış Anlaşması'na katılmamıştı.

Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile Hılu, 28 Mart'ta barış anlaşmasına hazırlık olarak ilkeler bildirisi adı verilen anlaşmaya imza atmıştı.

Bildiride, Sudan'daki tüm halkların din hürriyeti, dini uygulamalar ve ibadet özgürlüğünü güvence altına alan sivil, demokratik ve federal bir devletin kurulmasını öngörülürken, "Devlet, hiç kimseye bir dini dayatamaz. Devlet, din, inanç ve vicdan hürriyetini kabul eder. Devlet, din hürriyeti ve dini uygulamaları korur ve anayasada bu ilkeleri garanti altına alır." maddeleri yer almıştı.

- ANLAŞMAZLIKLAR NEDENİYLE BARIŞ GÖRÜŞMELERİ SÜRESİZ ASKIYA ALINMIŞTI

Sudan Hükümeti ile muhalif silahlı grup SPLM-N örgütü, Nisan 2021'de barış müzakerelerini sürdürme kararı almıştı.

Silahlı SPLM-N örgütü, Mavi Nil ve Güney Kurdufan eyaletleri için bağımsızlık referandumu yapılması ve ülkede laik bir devlet kurulmasını barış anlaşmasının olmazsa olmaz şartları olarak öne sürüyordu.

Sudan'da hükümetin ayrılıkçı Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey'le barış müzakereleri, anlaşmazlıklar konusunda daha fazla istişare ve diyalog için 15 Haziran'da süresiz askıya alınmıştı.

Etiketler : Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Sudan ÖZERKLİK Abdulfettah el-Burhan
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