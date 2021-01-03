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03 Ocak 2021 Pazar 22:24:00 - Güncelleme:03 Ocak 2021 Pazar 22:24:00

Anketlerde kan kaybeden Netanyahu gözünü İsrail vatandaşı Filistinlilerin oylarına dikti

Kaynak: AA

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Kamuoyu yoklamalarında partisi günden güne kan kaybeden Başbakan Binyamin Netanyahu, martta yapılacak seçimler öncesi İsrail vatandaşı Filistinli seçmenlerin oyunu alabilmek için yumuşak mesajlar vermeye başladı.

Yerel basında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun partisi Likud'un 23 Mart'ta yapılacak seçimlerde İsrail vatandaşı Filistinlilerin desteğini almak için yoğun bir kampanya başlatacağı belirtildi.

Haberde ayrıca, Başbakan Netanyahu'nun, parti içi bir toplantıda, İsrail'in Arap ülkeleriyle vardığı ilişkileri normalleştirme anlaşmalarına atıfta bulunarak, "Arap devletleriyle ilişkilerde Filistin vetosunu kırdığım gibi, Arap partilerinin (Ortak Arap Listesi Bloku) İsrail'in Arap vatandaşları üzerindeki vetosunu da kırıyorum. Siyonist lider Ze'ev Jabotinsky'nin 'tüm hakların İsrail devletindeki her vatandaşa verilmesi gerektiğine' dair doktrinine inanıyorum. Arap seçmenlere ulaşıyoruz - bize oy verin." dediği aktarıldı.

Uzmanlar, aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan ve İsrail vatandaşı Filistinlilerin tepki gösterdiği "Yahudi ulus devlet" yasasının mimarı konumundaki Netanyahu'nun, İsrail vatandaşı Filistinli seçmenlere karşı dilini yumuşatmasını Likud'un kamuoyu yoklamalarında kan kaybetmesine bağlıyor.

NETANYAHU'NIN PARTİSİ KAN KAYBEDİYOR

Kamuoyu yoklamalarına göre, Netanyahu'nun partisi Likud'un bugün seçim olması halinde 35 olan mevcut milletvekili sayısının 28'e düşeceği tahmin ediliyor.

Anketlerde ayrıca, Likud'un başını çektiği sağ partilerin oluşturduğu bloğun koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamayacağı belirtiliyor.

Söz konusu kan kaybı nedeniyle kullandığı dili yumuşatan Netanyahu, daha önce Filistinlilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki seçimlerde "yolsuzluk" yapıldığı iddiasını ortaya atmış, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku milletvekillerini hedef alan paylaşımlarda bulunmuştu.

NETANYAHU, FİLİSTİNLİ SEÇMENLERİ HEDEF ALAN IRKÇI AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI

İsrail'de 27 Mart 2015'te yapılan genel seçimler sırasında Netanyahu, ülkedeki Filistinli seçmenleri hedef alan ırkçı açıklamalar yapmış, seçimi kazandıktan bir gün sonra ise özür dilemişti.

Seçim günü öğleden önce sosyal medya paylaşımında bulunan Netanyahu, "Sağcı hükümet tehlikede. Arap seçmen sandığa akın ediyor. Solcu sivil toplum kuruluşları onları otobüslerle oy vermeye götürüyor." demişti.

Yaklaşık 1,6 milyon nüfusa sahip İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku, 120 sandalyeli Mecliste 15 milletvekiline sahip. 

Etiketler : Binyamin Netanyahu Filistinliler İsrail seçim
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