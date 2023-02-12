Angelina Jolie'den depremzedeler için bağış çağrısı
Kaynak: AA
ABD'li oyuncu Angelina Jolie, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye yardım çağrısında bulundu.
ABD'li oyuncu Angelina Jolie, Instagram hesabındaki gönderide, Suriye'de arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştiren bir çalışanın "Yardımınıza ihtiyacımız var" ifadesini kullandığı videoyu paylaştı.
Paylaşımda ayrıca Kahramanmaraş'ta enkaz altında ölen kızının elini tutan babanın fotoğrafı, Hatay'ın dron ile çekilmiş görseli ve Suriye'deki arama kurtarma çalışmalarından bir kare de yer aldı.
Yardım kampanyası linkini de takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, "Kalbim Suriye ve Türkiye halkı ile beraber. Birçok ailenin çektiği hayal bile edemeyeceğimiz acıları kavramak zor. Umarım başkaları da bağış yapmayı düşünür ve böylece hayat kurtarma çalışmalarına devam edebilirler." notunu ekledi.
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