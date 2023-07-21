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21 Temmuz 2023 Cuma 17:45:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2023 Cuma 17:45:00

Amsterdam'da yolcu gemilerinin şehir merkezine girişi yasaklandı

Kaynak: AA

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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Belediye Meclisi, ziyaretçi sayısını sınırlamak ve kirliliği azaltmak için yolcu gemilerinin şehir merkezine girişini yasakladı.

BBC'nin haberine göre, söz konusu karar, şehirdeki günlük yoğun turist akışı olarak bilinen "kitle turizmini" kısıtlamayı ve kirliliği düşürmeyi hedefliyor.

Her yıl sayıları 100'ü aşan yolcu gemisinin başkentte demirlemesinin şehrin sürdürülebilirlik hedeflerine uygun olmadığı kaydediliyor.

Meclis üyesi ve Demokrat 66 (D66) Partisinin grup lideri Ilana Rooderkerk, şehrin merkezindeki kruvaziyer tipi yolcu gemilerini, "şehrin üzerine bir anda inen bir tür çekirge belası" olarak niteledi.

Şehir merkezinden uzaktaki diğer limanlar için de benzer bir karar verilmesi değerlendirilse de konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

2021'de yapılan araştırmada, büyük bir yolcu gemisinin bir günde 30 bin adet kamyonla aynı seviyede nitrojen oksit ürettiği ortaya çıkmıştı.

AMSTERDAM'IN TURİST SAYISINI AZALTMA GİRİŞİMLERİ SÜRÜYOR

Yılda 20 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Amsterdam, son yıllarda, günlük ziyaretçi sayısını azaltmak için bazı adımlar atıyor.

Mart ayında, Amsterdam Belediyesi, bekarlığa veda partilerini şehirde düzenlemeyi planlayan genç İngiliz turistleri uzak tutmak amacıyla internet kampanyası da başlatmıştı.

2018'de ise, şehrin merkezinde fotoğraf çekimi için yoğun talep gören "Ben Amsterdam'ım" (I Amsterdam) yazısını kaldırma kararı almıştı.

Etiketler : amsterdam yolcu gemileri şehir merkezi turist
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