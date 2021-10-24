Amsterdam'da Türk Çağdaş Sanatçılar sergisi sanatseverleri bekliyor

NDSM Fuse Sanat Merkezi'ndeki etkinliğe, Hollandalı ve Türk sanatseverlerin yanı sıra Türkiye'nin misyon temsilcileri de katıldı.

Avrupa'nın farklı şehirlerinden sergiye katılan Türk sanatçıları, eserlerini görmeye gelen ziyaretçilerle tanışıp sorularını yanıtladı.

Etkinliği organize eden ressam ve ebru sanatçısı Okan Akın, hedeflerinin Avrupa'daki Türk sanatçıların eserlerini tüm dünyaya tanıtmak olduğunu belirtti.

Hollandalıları Türk sanatçılarla tanıştırmayı amaçladığını aktaran Akın, "Avrupa'nın farklı kentlerinde yaşayan 37 Türk sanatçı bu sergide bir araya geldi." dedi.

Sergiyi ziyaret eden Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan, etkinliğin düzenlendiği merkezin eskiden Türk vatandaşlarının da konakladığı bir tersane olduğunu belirterek, "Avrupa'nın çeşitli yerlerinden gelen Türk sanatçıların eserlerinin böyle tarihi bir mekanda sergileniyor olması çok güzel ve gurur verici." diye konuştu.

Hollanda, Almanya ve Belçika başta olmak üzere Avrupa'nın farklı kentlerinden gelen Türk sanatçıların çeşitli sanat eserlerinin yer aldığı sergi 6 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.