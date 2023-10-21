Mısır, Filistin halkına uluslararası arenada çifte standart uygulanmasını kınadı

Mısır Cumhurbaşkanlığı, Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı "Kahire Barış Zirvesi"ne ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, zirvede, "Gazze Şeridi'nde kötüleşen krizi kontrol altına almaya ve taraflar arasındaki askeri gerilimi durdurmaya yönelik çabaları ilerletmenin yolların ele alındığı" belirtildi.

Uluslararası toplumun Gazze'deki duruma ilişkin tutumuna değinilen açıklamada, "Gazze'de devam eden savaş, uluslararası toplumun krizlerle başa çıkma konusundaki değerlerinde bir eksiklik olduğunu ortaya koydu." ifadesine yer verildi.

Rusya-Ukrayna savaşına dünyadan tepkilere işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bir yerde masum insanların öldürülmesini kınama konusunda bir telaş ve yarış görürken, başka bir yerde aynı eylemi kınama konusunda anlaşılmaz bir isteksizlik görüyoruz. Hatta, sanki Filistinli bir insanın hayatı diğer insanların hayatından daha az önemliymiş gibi bu cinayeti haklı çıkarmaya yönelik girişimlerle karşılaşıyoruz."

FİLİSTİNLİ HALKI, DİĞER HALKLARIN YARARLANDIĞI HAKLARDAN YARARLANMALI



Uluslararası arenada Filistinlilere yönelik çifte standardın kınandığı açıklamada, "Filistin halkının, diğer halkların yararlandığı tüm haklardan yararlanması gerektiğine" vurgu yapıldı.

Açıklamada ayrıca, Mısır'ın ulusal güvenliğini koruyacağına değinilerek, "Mısır, bölgedeki hiçbir ülke için Filistin davasının tasfiye edilmesi çağrılarını asla kabul etmeyecektir." denildi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 84 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 13 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.