VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor! 130 Filistinli bebek ölüm riskiyle karşı karşıya
Dev derbide 3 puan Galatasaray'ın
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi
Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu Mehmed Kısakürek vefat etti
Bakan Koca: Türkiye olarak her türlü yardıma hazırız
Mısır, Filistin halkına uluslararası arenada çifte standart uygulanmasını kınadı
21 Ekim 2023 Cumartesi 21:35:00 - Güncelleme:21 Ekim 2023 Cumartesi 21:35:00

Mısır, Filistin halkına uluslararası arenada çifte standart uygulanmasını kınadı

Kaynak: AA

ABONE OL

Mısır, Filistinlilerin hayatının diğer insanların hayatından daha değersiz olmadığına dikkati çekerek Filistin halkına yönelik çifte standart uygulanmamasını istedi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı, Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı "Kahire Barış Zirvesi"ne ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, zirvede, "Gazze Şeridi'nde kötüleşen krizi kontrol altına almaya ve taraflar arasındaki askeri gerilimi durdurmaya yönelik çabaları ilerletmenin yolların ele alındığı" belirtildi.

Uluslararası toplumun Gazze'deki duruma ilişkin tutumuna değinilen açıklamada, "Gazze'de devam eden savaş, uluslararası toplumun krizlerle başa çıkma konusundaki değerlerinde bir eksiklik olduğunu ortaya koydu." ifadesine yer verildi.

Rusya-Ukrayna savaşına dünyadan tepkilere işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bir yerde masum insanların öldürülmesini kınama konusunda bir telaş ve yarış görürken, başka bir yerde aynı eylemi kınama konusunda anlaşılmaz bir isteksizlik görüyoruz. Hatta, sanki Filistinli bir insanın hayatı diğer insanların hayatından daha az önemliymiş gibi bu cinayeti haklı çıkarmaya yönelik girişimlerle karşılaşıyoruz."

FİLİSTİNLİ HALKI, DİĞER HALKLARIN YARARLANDIĞI HAKLARDAN YARARLANMALI

Uluslararası arenada Filistinlilere yönelik çifte standardın kınandığı açıklamada, "Filistin halkının, diğer halkların yararlandığı tüm haklardan yararlanması gerektiğine" vurgu yapıldı.

Açıklamada ayrıca, Mısır'ın ulusal güvenliğini koruyacağına değinilerek, "Mısır, bölgedeki hiçbir ülke için Filistin davasının tasfiye edilmesi çağrılarını asla kabul etmeyecektir." denildi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 84 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 13 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

Etiketler : MISIR FİLİSİTİN GAZZE İSRAİL
Engelleri iyilikle kaldıralım

Engelleri iyilikle kaldıralım
Amsterdam tatili

Amsterdam tatili
Fake hesabım yok

Fake hesabım yok
Doğum gününde yad edildi

Doğum gününde yad edildi
Hapsi isteniyor

Hapsi isteniyor
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı
Kültür buluşması

Kültür buluşması
Peri bacaları huzur veriyor

Peri bacaları huzur veriyor
Şarkısı için 10 kilo verdi

Şarkısı için 10 kilo verdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX