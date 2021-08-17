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17 Ağustos 2021 Salı 09:50:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2021 Salı 09:50:00

Amip 7 yaşındaki çocuğun beynini yedi!

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ABD'de koronavirüsten sonra beyin yiyen amip kabusu ortaya çıktı. Geçen ayın sonlarında Kaliforniya'da bir gölden su yoluyla taşınan ve beyin yiyen nadir bir parazite yakalanan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Çocuğun halası Crystal Hayley'in, CBS News'a yaptığı açıklamada, David Pruitt'in Tehama'da hastaneye kaldırıldıktan sonra 30 Temmuz'da PAM olarak da bilinen birincil amipli meningoensefalitten yaşamını yitirdiği belirtildi. David'in ölümünden önce eylül ayında da 6 yaşındaki Josiah McIntyre aynı nedenle hayatını kaybetmişti. Eyaletteki bir su kaynağında beyin yiyen amip bulunmasının ardından kentte yaşayanlara musluk suyu içmeme çağrısı yapıldı.

Etiketler : Crystal Hayley CBS News David Pruitt amipli meningoensefalitten
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