Amip 7 yaşındaki çocuğun beynini yedi!

Çocuğun halası Crystal Hayley'in, CBS News'a yaptığı açıklamada, David Pruitt'in Tehama'da hastaneye kaldırıldıktan sonra 30 Temmuz'da PAM olarak da bilinen birincil amipli meningoensefalitten yaşamını yitirdiği belirtildi. David'in ölümünden önce eylül ayında da 6 yaşındaki Josiah McIntyre aynı nedenle hayatını kaybetmişti. Eyaletteki bir su kaynağında beyin yiyen amip bulunmasının ardından kentte yaşayanlara musluk suyu içmeme çağrısı yapıldı.