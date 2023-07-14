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14 Temmuz 2023 Cuma 14:29:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2023 Cuma 14:29:00

Amerika'ya ilk insan göçü eski tahminlerden daha önce gerçekleşti

Kaynak: AA

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Brezilya'da tarih öncesi dönemlerde insan eliyle işlenmiş kemiklerin üzerinde yapılan incelemeler, Amerika kıtasının tahminlerden daha eski bir tarihte insanlara ev sahipliği yapmış olabileceğini gösteriyor.

CNN'in haberine göre, Brezilya'daki Santa Elina taş sığınağında bulunan yontulmuş üç kemik parçası, kıtaya insanların ilk varış tarihi hakkındaki bilimsel görüşleri değiştirebilir.

Bilim insanları, yontulmuş kemik süslerin bütünlüğünü bozmamak için bu süslerin bulunduğu alandaki tortu, kömür ve diğer kemik kalıntıları üzerinde çalışma yaptı.

Araştırmacılar, hayvan kemiklerini optik ve elektron mikroskopları ve mikrotomografi ile inceledikten sonra fosilleşmeden önce bu kemiklerin insan eliyle yontulduğunu ve takı olarak kullanıldığını tespit etti.

Çalışmalar sonucunda, kemik süslerin tarihlerinin 25 ila 27 bin yıl öncesine dayandığı ortaya kondu.

Araştırma yazarlarından Thais Pansani, süs eşyası yapılan kemiklerin, soyu tükenmiş "Glossotherium phoenesis" olarak adlandırılan dev tembel hayvana ait olduğunu kaydetti.

Pansani, dev tembel hayvanlara ilişkin "Yavaş metabolizmalarına karşın dört bacağı üzerinde yürüyen çevik hayvanlardı. İnsanlar onları bir tehdit olarak algıladı mı bilmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmacılar, bulgunun dev tembel hayvan kemiklerinden yontulan süslerin tek bilinen örneği ve Amerika kıtasında bulunan en eski dekoratif cisim olduğunu ifade etti.

Araştırmanın sonuçları "The Journal Proceedings of the Royal Society B." dergisinde yayımlandı.

Etiketler : Brezilya Glossotherium phoenesis Thais Pansani
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