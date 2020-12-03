  • BIST
    1328.83
  • Dolar
    7,8228
  • Euro
    9,4308
  • Altın
    459,3260
İstanbul
8 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Türkiye, Fransa'yı oyun dışına çıkardı"
Biden'dan bomba 'Türkiye' açıklaması
Bakan Çavuşoğlu Pompeo'ya ağzının payını verdi
Koronavirüs salgını unutuldu: Bağ evinde parti yaptılar
Fransa çıldırmış olmalı! Camileri kapatmaya hazırlanıyor
Bugün burçları neler bekliyor? 3 Aralık 2020 Perşembe günlük burç yorumları
Serenay Sarıkaya doğanın keyfini çıkardı
Yaşar Alptekin'den eski eşi Nilgün Altınay'a veda
Nice günlerimiz olsun
Ivana Sert: İşlerimi askıya aldım
Seda Sayan ticarete atıldı
Merve Özbey'in baba acısı...
Sinem Sülün: Kayınvalidemi arıyorum
4 milyon TL'lik evinde Demet Özdemir'in keyifler yerinde
Almanya'daki kısıtlamalar 10 Ocak'a kadar uzatıldı
Koronavirüs aşısı ile ilgili yeni gelişme! Bakan açıkladı
Sokaklar kısıtlamayla sessizliğe büründü
Enflasyon rakamları yarın açıklanacak
ABD'den Rusya'ya karşı donanma hamlesi
Sağlık Bakan Koca, koronavirüste son durumu açıkladı
Yeni tedbir ve kısıtlamalar devrede
AİHM, Türkiye aleyhine verdiği ihtiyati tedbir kararını kaldırdı
Kısıtlamayla ilgili merak edilen sorular yanıtladı
'Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda teknoloji ve Ar-Ge vurgusu
03 Aralık 2020 Perşembe 08:22:00 - Güncelleme:03 Aralık 2020 Perşembe 08:23:00

Amerikan savunma dergisi Defense Post yazdı! 'Türkiye, Fransa'yı oyun dışına çıkardı'

ABONE OL

Amerikan savunma dergisi Defense Post, Türkiye'nin Dağlık Karabağ'da barış yapıcı rolünü analiz etti

Amerikan savunma dergisi The Defense Post’ta 27 Kasım tarihli “Ermenistan’ın yenilgisinin ardından Fransa, Karabağ’daki nüfuzunu sürdürmekte zorlanıyor” başlıklı yazıda Fransa’nın 1994 yılından bu yana ABD ve Rusya ile birlikte eş başkanı olduğu AGİT Minsk Grubu’nun çöktüğü ifade edildi. Bölgede barışı Rusya ile Türkiye’nin gerçekleştirerek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u ülkesinde de zor duruma düşürdüklerinin altı çizildi. Yazıda Macron’un savaşı Azerbaycan’ın kazanması ve topraklarını geri almasının ardından etkisinin çöktüğü belirtilirken “Türkler skor elde etti. Fransa, Ermenistan’ın yanında durarak kendisini oyunun dışında buldu. Minsk’teki görevini Almanya ya da İsveç gibi ülkelere bırakması gerekli” denildi. 

MAĞDUR TÜRKLERE BİR DE DAVA

Fransa’da ekim ayında Ermenistan yanlısı göstericilerin yol kapatarak yaptığı eylem nedeniyle iki Türk hakkında soruşturma açıldı. Yaşları 45 ila 21 olduğu belirtilen ve Ardèche bölgesinde yaşayan iki Türk’ün adli gözetim altına alındıkları kaydedildi. Vienne savcılığı, Türk vatandaşların yaralanmasına neden olan Ermenistan yanlısı göstericilerle ilgili başlayan hukuki bir süreç olup olmadığı ile ilgili ise bilgi vermedi.

Etiketler : fransa türkiye korona koronavirüs
Burcu Kıratlı ile ayrılık yaşayan Sinan Akçıl'ın Mini özlemi

Burcu Kıratlı ile ayrılık yaşayan Sinan Akçıl'ın Mini özlemi
Yalısından dışarı adım atmıyor

Yalısından dışarı adım atmıyor
Gizem Karaca emeklerinin karşılığını aldı! Mahsuller bahçeden...

Gizem Karaca emeklerinin karşılığını aldı! Mahsuller bahçeden...
'Masumlar Apartmanı'na veda zamanı

'Masumlar Apartmanı'na veda zamanı
"Birbirimizi çok seviyoruz"

"Birbirimizi çok seviyoruz"
Hekimoğlu'nda Ece Dizdar sürprizi

Hekimoğlu'nda Ece Dizdar sürprizi
Demet Akalın'ı 'Kahır' eden mutluluk

Demet Akalın'ı 'Kahır' eden mutluluk
Usta oyuncu isyan etti: Çaresizlikten ağlıyorum

Usta oyuncu isyan etti: Çaresizlikten ağlıyorum
Sıla ve Yalın'dan yeni proje geliyor

Sıla ve Yalın'dan yeni proje geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER