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07 Ocak 2021 Perşembe 12:00:00 - Güncelleme:07 Ocak 2021 Perşembe 12:24:00

Amerikan Kongresi, Joe Biden'ın başkanlığını resmen onayladı

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ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinden zaferle çıkan Joe Biden'ın başkanlığı, ABD Senatosu tarafından tescillendi.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinden zaferle çıkan Joe Biden'ın başkanlığı, ABD Senatosu tarafından tescillendi. Trump yaptığı son dakika açıklamasında, "Seçimin sonucuna tamamen karşı çıkıyor olsam da 20 Ocak'ta sorunsuz bir şekilde görevi Biden'a devredeceğim." dedi.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinden zaferle çıkan Joe Biden'ın başkanlığı, ABD Senatosu tarafından tescillendi.

ABD Kongresi'ndeki tarihi oturumda Vermont eyaletinin sonuçlarının kayda geçmesiyle Joe Biden 271 delegeye ulaşıp resmen Başkan oldu.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Seçimin sonucuna tamamen karşı çıkıyor olsam da 20 Ocak’ta sorunsuz bir şekilde görevi Biden’a devredeceğim.

Etiketler : abd joe biden trump abd seçimleri
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