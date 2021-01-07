Amerikan Kongresi, Joe Biden'ın başkanlığını resmen onayladı
ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinden zaferle çıkan Joe Biden'ın başkanlığı, ABD Senatosu tarafından tescillendi.
ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinden zaferle çıkan Joe Biden'ın başkanlığı, ABD Senatosu tarafından tescillendi. Trump yaptığı son dakika açıklamasında, "Seçimin sonucuna tamamen karşı çıkıyor olsam da 20 Ocak'ta sorunsuz bir şekilde görevi Biden'a devredeceğim." dedi.
ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinden zaferle çıkan Joe Biden'ın başkanlığı, ABD Senatosu tarafından tescillendi.
ABD Kongresi'ndeki tarihi oturumda Vermont eyaletinin sonuçlarının kayda geçmesiyle Joe Biden 271 delegeye ulaşıp resmen Başkan oldu.
TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA
Seçimin sonucuna tamamen karşı çıkıyor olsam da 20 Ocak’ta sorunsuz bir şekilde görevi Biden’a devredeceğim.
- Amerikan Kongresi, Joe Biden'ın başkanlığını resmen onayladı
- "Bu bir kalkışmadır" dedi ve ekledi... Joe Biden'dan sert açıklama!
- “Cin şişeden çıktı bir kere”
- Beyaz Saray'da istifa dalgası: 3 kişi görevden ayrıldı
- Washington'da işler çığırından çıktı: Ölü sayısı artıyor...
- ABD'de ortalık savaş alanına döndü! Kongre'yi bastılar