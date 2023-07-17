Amerikan halkına gökten çarpıcı mesaj: Katiller burnunuzun dibinde

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde araç ve uçaklarla gösteriler düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ABD'nin New York ve Pensilvanya eyaletinde anma etkinlikleri ve gösteriler düzenledi. New York Havalimanından kalkan uçak bir süre uçtuktan sonra FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yaşadığı Pensilvanya semalarına yöneldi. Uçak, kuyruğuna asılı dev pankartta, "15 Temmuz 2016'da 253 masumun canına kıyanlar, size tahmin ettiğinizden çok daha yakın bir yerde yaşıyor" yazısı yer aldı. Daha sonra ise yine FETÖ elebaşısının bulunduğu Saylorsburg sokaklarında ışıklı tabelalarda, Türk bayrağı ve darbe girişimi gecesinden fotoğraflarının yer aldığı "Demokrasinin Zaferi" yazan iki araç gün boyu dolaştı.

DEMOKRASİ ZAFERİ

İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikler çerçevesinde ayrıca New York Times Meydanı'nda Türk bayraklarıyla donatılmış dijital panoda gün boyu "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" mesajı yayımlandı. Meydanda 15 Temmuz şehitlerini temsilen 253 ayakkabı sergilenirken bir de konser dinletisi gerçekleştirildi.