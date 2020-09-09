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09 Eylül 2020 Çarşamba 22:36:00 - Güncelleme:09 Eylül 2020 Çarşamba 22:36:00

Amerikalı uzmanlardan Trump yönetimine, BAE ile ilişkilerde 'hataya düşme' uyarısı

Kaynak: AA

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Amerikalı uzmanlar, yayınladıkları makalede, İsrail-BAE "normalleşme" anlaşmasının, "acımasız ve pervasız Suudi Veliaht Prensi tarafından oyuna getirilen otokrat dostu yönetim" için aynı zamanda bir uyarı teşkil ettiğine işaret etti.

Amerikalı uzmanlar, ABD'nin, İsrail ile "normalleşme" anlaşması yapan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'e koşulsuz destek sağlamadan önce dikkatli olması gerektiği, aksi takdirde bir başka Orta Doğu ülkesinin ABD’yi "aptal yerine koyacağı" uyarısında bulundu.

Amerikan Washington Post gazetesinde, uzmanlar tarafından kaleme alınan "BAE'nin Muhammed bin Selman gibi bizimle oynamasına izin vermeyin" başlıklı makalede, ABD'nin BAE ile ilişkisinde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ilişkisinde olduğu gibi hataya düşmemesi uyarısı yapıldı.

Makalede, İsrail-BAE "normalleşme" anlaşmasının, "acımasız ve pervasız Suudi Veliaht Prensi tarafından oyuna getirilen otokrat dostu yönetim" için aynı zamanda bir uyarı teşkil ettiğine işaret edilerek, ABD yönetimine BAE Veliaht Prensi Zayid ile ilişkilerde ihtiyatlı olması önerildi.

Makalede, "Washington, bir başka Arap otoriter yönetimine koşulsuz destek sağlamadan önce bu ilişkiden ne istediğini ve buna ulaşmak için BAE ile ilişkisinde sahip olduğu gücü nasıl kullanması gerektiğini netleştirmelidir." ifadesine yer verilerek, aksi taktirde bir başka Orta Doğu ülkesinin ABD'yi "aptal yerine koyacağı" uyarısı yapıldı.

BAE'nin kendi halkını gözetim altında tuttuğu, özellikle basın ve ifade özgürlüğü gibi temel özgürlüklerden yoksun olduğunun altı çizilen makalede, bu ülkenin göçmen işçilere yönelik "korkunç" bir sicile sahip olduğu belirtildi.

Makalede, Libya'da ABD ve Birleşmiş Milletler (BM) destekli yönetime karşı çatışmanın körüklenmesinde BAE'nin baskın bir rolü olduğu, ABD'nin "güvenlik ortağı" olan Katar'ı sıkıştırmak için BAE'nin Suudilerle yakın iş birliği yaptığı da kaydedildi.

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