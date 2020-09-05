Amerika'da polis aracına giren keçi kesilen cezaları yedi
Kaynak: AA
ABD'de ilginç bir olay yaşandı. Yaşanan olay polisin vücut kamerasına saniye saniye yansıdı. Aç kalan bir keçi, polis aracının kapısının açık olmasını fırsat bildi, araca girerek araçtaki resmi evrakları yedi.
ABD'nin Georgia eyaletinde, polis bir çiftliğe resmi evrak teslim ederken, polis aracına keçi bindi. Aracın içine giren keçi, resmi evrakların bir kısmını yedi. Araçtan zorlukla indirdiği keçiden evraklarını yarısı çiğnenmiş olarak kurtaran polisin vücut kamerası tüm olayı görüntüledi.
Douglas ilçesi Şerif Bürosu'nda çalışan kadın polis, çiftlik içinde bulunan bir eve evrak götürdü. Polis aracının kapısını açık bırakan polis, eve doğru yürürken araca bir keçinin girdiğini gördü. Aracına geri dönen polis, keçiyi aracın içinde resmi evrakları yerken buldu. Araçtan zorlukla indirdiği keçiden evraklarını yarısı çiğnenmiş olarak kurtaran polisin vücut kamerası tüm olayı görüntüledi.
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