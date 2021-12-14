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14 Aralık 2021 Salı 09:26:00 - Güncelleme:14 Aralık 2021 Salı 09:27:00

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 24 yaralı

Kaynak: DHA

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Son Dakika Haberleri.. Amasya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

AMASYA'da yağmurda kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 2 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Amasya-Çorum kara yolunun 25'inci kilometresinde Gökhöyük mevkisinde meydana geldi. İzmir'den Tokat'a giden Topçam seyahat firmasına ait 60 BD 831 plakalı yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi öldü, 15 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Ölen yolcunun cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle Amasya-Çorum kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

Etiketler : Amasya kaza ölü yaralı
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