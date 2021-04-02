Alternatifi yok! Suudiler Türkiye'den vazgeçmiyor
Kaynak: AA
Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye uyguladığı gayri resmi boykot nedeniyle ülkede büyük bir karaborsa piyasasının geliştiği ortaya çıktı.
Reuters'ta yer alan haberde, alternatifi olmayan Türk mallarının farklı rotalar üzerinden bir şekilde ülkeye girdiği belirtildi. Habere göre ilk iki ayda Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı yüzde 9 oranında azaldı. Ancak bu dönemde Umman ve Lübnan'a gönderilen Türk malı tekstil, kimyasal ve mücevheratın sıra dışı biçimde yüzde 200 ila 400 arasında yükseldiğine dikkat çekildi.
Haberde bazı Türk ihracatçıların mallarını Umman ve Lübnan üzerinden Suudi Arabistan'a yollamaya devam ettiği, 'Made in Turkey' etiketlerinin kaldırıldığı ve karaborsanın giderek genişlediği öne sürüldü.
Haberde bir ticaret şirketi yetkilisinin "Ana müşteri olarak Suudi Arabistan'a dayalı satış yapan bazı firmalar, satışı sürdürebilmek için üretim hatlarının rotalarını değiştirdi" sözlerine de yer verildi.
Bir diplomat ise alternatifi olmayan Türk mallarının bir şekilde ülkeye girdiğini anlattı.
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