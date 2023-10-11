VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sırp lider Vucic, KFOR'un varlığını desteklediklerini belirtti
Gazetecilik örgütlerinden İsrail'in gazetecilerin ölümüyle sonuçlanan saldırılarına tepki
Almanya'dan İsrail'e askeri destek teklifi
Gazze'nin elektriği tamamen kesildi
Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı
"Meriç yer fıstığı"nın hasadı başladı
11 Ekim 2023 Çarşamba 15:32:00 - Güncelleme:11 Ekim 2023 Çarşamba 15:32:00

Almanya'nın İsrail'e askeri ve teknik destek teklif ettiği ortaya çıktı

Kaynak: Akşam

ABONE OL

Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu sonrası İsrail-Filistin hattında meydana gelen çatışmaların 5. gününde Almanya'nın İsrail'e askeri ve teknik destek teklif ettiği ortaya çıktı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya'nın İsrail'e askeri ve teknik destek teklifinde bulunduğunu açıklayarak, "Herhangi bir askeri ya da teknik desteğe ihtiyaç duymadıklarını söylediler" dedi.

Almanya hükümetinin İsrail'e askeri ve teknik destek teklif ettiği ortaya çıktı. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un mecliste yaptığı konuşmada, İsrailli mevkidaşı Yoav Galant'a ve İsrail'in Berlin Büyükelçiliğinin askeri ataşesine yardım teklifinde bulunduklarını ifade etti.

Pistorius, "Her ikisi de şu ana kadar askeri veya teknik nitelikte bir desteğe ihtiyaç duymadıklarını söyledi" dedi. Meselenin siyasi destek meselesi olduğunu söyleyen Pistorius, Almanya'nın İsrail'e verdiği siyasi desteğin ise apaçık ortada olduğunu belirtti. Pistorius ayrıca, "İnsani açıdan yardımcı olabileceğimiz ölçüde teklifimiz de var ama şu ana kadar böyle bir talep gelmedi" dedi.

Etiketler : Boris Pistorius Hamas İsrail-Filistin Almanya'nın İsrail'e
‘YARGI' EMMY'E ADAYI

‘YARGI' EMMY'E ADAYI
Z kuşağının halay şarkısı

Z kuşağının halay şarkısı
Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum

Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum
Victoria's Secret'tan teklif yok

Victoria's Secret'tan teklif yok
Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok

Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok
Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış

Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış
Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz

Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz
Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Kime yazdığını hatırlamıyor

Kime yazdığını hatırlamıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX