Almanya'dan İsrail'e askeri destek teklifi

Almanya'nın İsrail'e askeri ve teknik destek teklif ettiği ortaya çıktı
Kaynak: Akşam
Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu sonrası İsrail-Filistin hattında meydana gelen çatışmaların 5. gününde Almanya'nın İsrail'e askeri ve teknik destek teklif ettiği ortaya çıktı.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya'nın İsrail'e askeri ve teknik destek teklifinde bulunduğunu açıklayarak, "Herhangi bir askeri ya da teknik desteğe ihtiyaç duymadıklarını söylediler" dedi.
Almanya hükümetinin İsrail'e askeri ve teknik destek teklif ettiği ortaya çıktı. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un mecliste yaptığı konuşmada, İsrailli mevkidaşı Yoav Galant'a ve İsrail'in Berlin Büyükelçiliğinin askeri ataşesine yardım teklifinde bulunduklarını ifade etti.
Pistorius, "Her ikisi de şu ana kadar askeri veya teknik nitelikte bir desteğe ihtiyaç duymadıklarını söyledi" dedi. Meselenin siyasi destek meselesi olduğunu söyleyen Pistorius, Almanya'nın İsrail'e verdiği siyasi desteğin ise apaçık ortada olduğunu belirtti. Pistorius ayrıca, "İnsani açıdan yardımcı olabileceğimiz ölçüde teklifimiz de var ama şu ana kadar böyle bir talep gelmedi" dedi.
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