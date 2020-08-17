Alman büyükelçinin 'Ali Paşa' paylaşımı Yunan'ı kızdırdı

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17 Ağustos 2020 Pazartesi 10:06:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2020 Pazartesi 10:14:00

Almanya'nın Atina Büyükelçisi Ernst Reichel'in 'Ali Paşa' paylaşımı Yunan'ı kızdırdı

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Almanya'nın Atina Büyükelçisi Ernst Reichel'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı, Yunanistan bölgesinde bağımsız bir devlet kurma hayaline kapılıp Osmanlı İmparatorluğu'na karşı isyan başlattığı için öldürülen Yanya Valisi Ali Paşa ile ilgili paylaşımı Yunan halkını kızdırdı. Öfkeli vatandaşları, “İçinden geçtiğimiz böylesi bir zamanda, sizi ağırlayan bir ülke hakkında böyle bir paylaşımda bulunmanız utanç verici.” diyerek büyükelçiyi istifaya davet ettiler.

Osmanlı İmparatorluğu’na isyan eden Yanya Valisi Ali Paşa’nın bölgede bağımsız bir devlet kurma hayaline kapıldığı için öldürülerek kafasının kesildiğini yazan Büyükelçi Reichel, Yunan vatandaşlarının büyük tepkisiyle karşılaştı.

Türkiye ile Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de çekişmeli bir dönemden geçtiğini ve bu süreçte Almanya’nın Yunanistan’a destek vermektense böyle göndermeler yapmasının kabul edilemez olduğu yorumunu yapan Yunan halkı, büyükelçiyi istifaya davet etti.

“ZAMANLAMASI MANİDAR”

Aksam.com.tr’nin haberine göre, Büyükelçi Ernst Reichel’in “Ali Paşa” paylaşımının zamanlamasını manidar ve provokatif bulan öfkeli Yunanistan vatandaşları, “İçinden geçtiğimiz böylesi bir zamanda, sizi ağırlayan bir ülke hakkında böyle bir paylaşımda bulunmanız utanç verici.” sözleriyle sitem etti.

“SİZİ BU KADAR ÜZEN NEDİR?”

Aldığı yoğun tepkinin ardından yeni bir paylaşımda bulunan Büyükelçi Reichel, “Sizi bu kadar üzen nedir? Ali Paşa’nın hikayesinin bugün yaşananlarla ne alakası var ki?” notunu düştü.

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