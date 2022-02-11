VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Rent a car' dolandırıcılarından akıl almaz tuzak: 1 milyonluk vurgun yaptılar
Türkiye'de 95 bin 65 yeni vaka tespit edildi
İkinci el piyasası durgun, galericiler bahardan umutlu
Japonya vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmelerini istedi
Almanya'dan 'Ukrayna-Rusya' açıklaması: Tansiyonu düşürmeye yönelik belirti yok
Sağlık Bakanı Koca'dan 'aşıyı hatırlatın' uyarısı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 915 bin 618'e çıktı
Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto, bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri değerlendirdi
Tarım Kredi gübre fiyatlarında yüzde 30'a varan indirim yaptı
Bakan Nebati: Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 340 milyar liraya yaklaştı
Türk dünyası birleşiyor!
Lagarde'den kritik "faiz" uyarısı!
Elektrikte indirim olacak mı?
İletişim Başkanı Altun'dan o iddiaya yanıt: Görevimin başındayım
Otomobilde yeni dönem: Fabrika çıkışlı ikinci el!
Türk savunma sanayisinde düğmeye basıldı
Haydar Dümen hayatını kaybetti
"Kılık değiştirip sızıyorlar"
Uzaktan Sağlık Hizmeti ile ilgili Bakan Koca'dan açıklama
Ayşenur Arslan hakkında suç duyurusu
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 23 şüpheliden 21'i yakalandı
Merkez Bankası enflasyon ve dolar tahminini değiştirdi
Bir oyuna 4 milyon lira harcadı
Kabul etmediği roller çok tutuyor
11 Şubat 2022 Cuma 18:45:00 - Güncelleme:11 Şubat 2022 Cuma 18:46:00

Almanya'dan 'Ukrayna-Rusya' açıklaması: Tansiyonu düşürmeye yönelik belirti yok

Kaynak: AA

ABONE OL

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna ile Rusya arasındaki tansiyonu düşürmeye dair herhangi bir belirti olmadığını söyledi.

Ürdün'de resmi temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, başkent Amman'da mevkidaşı Eymen es-Safedi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Uluslararası arenada dikkatlerin çevrildiği Ukrayna ile Rusya arasındaki durumun son derece gergin olduğunu hatırlatan Baerbock, bu sebeple bölge turunu da kısa tuttuğunun altını çizdi.

Alman Bakan, "Ukrayna ile Rusya arasındaki tansiyonu düşürmeye dair herhangi bir belirti yok. Moskova dün itibarıyla Ukrayna sınırındaki askeri varlığını 20 bin daha artırdı." dedi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME DESTEK

Filistin meselesine de değinen Baerbock, Filistinliler ile İsraillilerin siyasi bir çözüme kavuşmaları yolunun hala engebeli olduğunu vurgularken Almanya'nın iki devletli çözümü desteklediği yineledi.

Baerbock, "bölgedeki istikrarın ana unsurlarından biri" olarak nitelendirdiği Ürdün'e desteklerini de sürdüreceklerini dile getirdi.

"Avrupa'daki herhangi bir kriz yansımalarıyla Orta Doğu'yu da etkileyecek"

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ise Avrupa bölgesinde olabilecek herhangi bir krizin yansımalarıyla Orta Doğu'yu da etkileyeceğine dikkati çekti.

Alman mevkidaşı Baerbock ile ikili ilişkileri görüştüklerini aktaran Safedi, Filistin meselesinin yanı sıra Suriye ve Yemen krizleri, İran'ın nükleer anlaşmasıyla ilgili müzakereleri ve terörle mücadele gibi çeşitli konuları ele aldıklarını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'in 9 Şubat Çarşamba günü Filistin ve İsrail'le başlattığı turu kapsamında Ürdün'den sonra Mısır'ı da ziyaret etmesi bekleniyor.

Etiketler : Almanya Ukrayna Rusya
Şöhrete giden yolda yalnızmış

Şöhrete giden yolda yalnızmış
-15 derecede klip çekimi

-15 derecede klip çekimi
‘Hayaller ve Hayatlar'la döndü

‘Hayaller ve Hayatlar'la döndü
200 bin liralık onur davası

200 bin liralık onur davası
Aile saadeti

Aile saadeti
El ele ev arıyorlar

El ele ev arıyorlar
Mutluluk pozu

Mutluluk pozu
Aras da korona oldu

Aras da korona oldu
Kulisine giren tek kişiydim

Kulisine giren tek kişiydim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER