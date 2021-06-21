Dikkat çeken Türkiye açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki göç mutabakatının güncellenmesini talep etti.

Alman Bakan Maas, Welt gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye ile göç konusundaki iş birliğinin güncellenmesine ihtiyaç duyulduğunu belirterek "Türk hükümetiyle olan tüm zorluklara rağmen bu ülkenin, önemsiz görülmeyecek göç yükünü bizim için üstlendiğini kabul etmek gerekir." dedi.

Türkiye'de yaklaşık 4 milyon Suriyelinin ve bölgedeki başka ülkelerden gelen mültecilerin yaşadığına işaret eden Maas, "AB'de bizim, Türkiye ile olan göç mutabakatının daha da geliştirilmesine ve güncellenmesine büyük ilgi duyduğumuza inanıyorum." diye konuştu.

Maas, yeni bir mutabakatın yapılması durumunda AB'nin Türkiye'ye maddi destek vermesine ilişkin bir soruya "Herhangi bir rakam ortaya atmak istemiyorum ancak bunun parasız olmayacağı tamamen nettir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin nihayetinde önemli maliyeti üstlendiğini ve başkalarının bundan tasarruf ettiğini vurgulayan Maas, bunun, milyonlarca insana bakmayla ilgili bir konu olduğunu belirtti.

Maas, Türkiye'yla ilişkilerin halihazırda nispeten yapıcı olduğunu ifade etti.

Öte yandan İran'da İbrahim Reisi'nin seçimleri kazanmasını da değerlendiren Maas, "İran'daki yönetimin temelde hangi yolu gitmek istediğine karar vermesi lazım." ifadesini kullandı.

Yapılan müzakerelerde Tahran'ın prensip olarak yapıcı bir yola açık olduğu yönünde bir izlenim verdiklerini belirten Heiko Maas, ancak bunun, İran'ın ABD ile nükleer anlaşmaya geri dönmeye hazır olup olmayacağında görüleceğini kaydetti.

- 2. LİBYA KONFERANSI

Maas, 23 Haziran'da başkent Berlin'de düzenlenecek 2. Libya Konferansı'nın, 24 Aralık'ta Libya'da yapılması planlanan seçimlere ve yabancı güçlerin ülkeden çekilmesine yeni ivme kazandırılması üzerine olacağını belirtti.

Daha önce Berlin'de yapılan toplantıda Libya'dan askeri güçlerin çekilmesini vadedenlerin buna uymadığını aktaran Maas, bir tarafın ani bir saldırı için kullanabileceği askeri bir dengesizliğin aniden ortaya çıkmaması için yabancı güçlerin adım adım ve eşit bir şekilde ülkeyi terk etmesi gerektiğini kaydetti.