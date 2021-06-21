  • BIST
    1391.73
  • Dolar
    8,7598
  • Euro
    10,4254
  • Altın
    502,0370
İstanbul
17 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ve Ukrayna ortak uzay roketi fırlatabilir
Dikkat çeken Türkiye açıklaması
İngiltere Başbakanı Johnson söz dinlemedi: İstihbarat telefonuna el koydu
Türkiye'den diplomasi dersi: 50'nin üzerinde ikili görüşme
Pazar kısıtlaması kalkıyor mu?
AB'de Türkiye gündemi! Olumlu sinyaller geliyor
Zaharova'dan ABD'ye tehdit: Karşılıksız kalmaz!
Karabağ hezimeti sonrası büyük sürpriz!
"Türkiye, AB için ne kadar önemli?" sorusuna böyle cevap verdi
Dijital dönüşümün yolu insana yatırımdan geçiyor
Macron'a soğuk duş: Bu durumun endişe verici
Mavi Vatan'da yeni dönem! Seri üretime geçiyor
Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Bir saadet zinciri vurgunu daha!
Erşan Kuneri sete çıktı
İlk doz İrem'i güzelleştirdi
24 saatte ili milyon izleme
Kolombiya'dan çalıntı şarkı iddiası
Kahramanımız babalar
Gebeleri bekleyen tehlike: Protein kaçağı
Beyin sağlığını ölçmek mümkün
Skolyozu olanlar dikkat!
İlgili babaların çocukları daha başarılı oluyor
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 21 Haziran
21 Haziran 2021 Pazartesi 12:27:00 - Güncelleme:21 Haziran 2021 Pazartesi 12:27:00

Almanya'dan Türkiye itirafı: Göç yükünü bizim için üstlendiğini kabul etmeliyiz

Kaynak: AA

ABONE OL

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, AB-Türkiye göç mutabakatının güncellenmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin önemsiz görülmeyecek göç yükünü bizim için üstlendiğini kabul etmek gerekir." dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki göç mutabakatının güncellenmesini talep etti.

Alman Bakan Maas, Welt gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye ile göç konusundaki iş birliğinin güncellenmesine ihtiyaç duyulduğunu belirterek "Türk hükümetiyle olan tüm zorluklara rağmen bu ülkenin, önemsiz görülmeyecek göç yükünü bizim için üstlendiğini kabul etmek gerekir." dedi.

Türkiye'de yaklaşık 4 milyon Suriyelinin ve bölgedeki başka ülkelerden gelen mültecilerin yaşadığına işaret eden Maas, "AB'de bizim, Türkiye ile olan göç mutabakatının daha da geliştirilmesine ve güncellenmesine büyük ilgi duyduğumuza inanıyorum." diye konuştu.

Maas, yeni bir mutabakatın yapılması durumunda AB'nin Türkiye'ye maddi destek vermesine ilişkin bir soruya "Herhangi bir rakam ortaya atmak istemiyorum ancak bunun parasız olmayacağı tamamen nettir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin nihayetinde önemli maliyeti üstlendiğini ve başkalarının bundan tasarruf ettiğini vurgulayan Maas, bunun, milyonlarca insana bakmayla ilgili bir konu olduğunu belirtti.

Maas, Türkiye'yla ilişkilerin halihazırda nispeten yapıcı olduğunu ifade etti.

Öte yandan İran'da İbrahim Reisi'nin seçimleri kazanmasını da değerlendiren Maas, "İran'daki yönetimin temelde hangi yolu gitmek istediğine karar vermesi lazım." ifadesini kullandı.

Yapılan müzakerelerde Tahran'ın prensip olarak yapıcı bir yola açık olduğu yönünde bir izlenim verdiklerini belirten Heiko Maas, ancak bunun, İran'ın ABD ile nükleer anlaşmaya geri dönmeye hazır olup olmayacağında görüleceğini kaydetti.

- 2. LİBYA KONFERANSI

Maas, 23 Haziran'da başkent Berlin'de düzenlenecek 2. Libya Konferansı'nın, 24 Aralık'ta Libya'da yapılması planlanan seçimlere ve yabancı güçlerin ülkeden çekilmesine yeni ivme kazandırılması üzerine olacağını belirtti.

Daha önce Berlin'de yapılan toplantıda Libya'dan askeri güçlerin çekilmesini vadedenlerin buna uymadığını aktaran Maas, bir tarafın ani bir saldırı için kullanabileceği askeri bir dengesizliğin aniden ortaya çıkmaması için yabancı güçlerin adım adım ve eşit bir şekilde ülkeyi terk etmesi gerektiğini kaydetti.

Etiketler : Heiko Maas ALMANYA TÜRKİYE AB
Alaturkaya yeni hit

Alaturkaya yeni hit
19 yıl sonra farklı ‘Zor'!

19 yıl sonra farklı ‘Zor'!
İtalya'da çocuklar için dernek kurdu

İtalya'da çocuklar için dernek kurdu
Yarışı kendiyle

Yarışı kendiyle
Tek estetiğim burnum!

Tek estetiğim burnum!
Banyoda talihsiz kaza

Banyoda talihsiz kaza
Teşkilat hikayesi İsrail'de

Teşkilat hikayesi İsrail'de
Konserler için geri sayım

Konserler için geri sayım
3 kadın 3 hikaye

3 kadın 3 hikaye

EN ÇOK OKUNAN HABERLER