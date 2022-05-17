VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Antalya'nın yüksek kesimlerinde karla kapanan yayla yolları açılıyor
Fransa gıda krizini aşmak için Afrika'daki arazilere göz dikti
MEB matematik yaz okulları açacak
Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Bakan Nebati: Şimdiki hedefimiz enflasyonun ana sebeplerinden biri olan beklentileri düzeltmektir
Türkiye ile Cezayir 16 yıllık stratejik ortaklığı derinleştiriyor
Türkiye'nin bazı kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek
İçişleri Bakanlığından 'Türkiye'nin göç politikasına' ilişkin videolu paylaşım
Türkiye'de bir ilk: Yeni sistem faaliyete girdi
İpek böcekçiliği yeniden canlandı
Kaybettiği kimliği hayatını kararttı
U.S. Polo Assn. ile “Sevdiklerinle Anı Paylaş”
Kremlin'den Avrupa'ya sert tepki
Almanya'dan Türkiye açıklaması
Bakan Soylu'dan provokasyonlara yanıt!
Savunmada büyük hamle!
Finlandiya'dan NATO açıklaması! Türkiye'ye uzlaşı mesajı
Nisa bebeğin annesi Ebru S. ikinci duruşmada tahliye oldu
Rus saldırılarında bombalanan Ukrayna'nın Pidgayne köyü harabeye döndü
Azerbaycan'da filmlendi
‘Gönül Dağı' Lyon'da
Setlere doktor engeli
Çocuk bakıyorum
Cem bu kez güldürmedi
17 Mayıs 2022 Salı 17:00:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2022 Salı 17:00:00

Almanya'dan Türkiye açıklaması: Ankara'nın argümanları ciddiye alınmalı

Kaynak: AA

ABONE OL

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Finlandiya ve İsveç'in olası NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin endişelerinin ve argümanlarının ciddiye alınmasının önemli olduğunu söyledi.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Finlandiya ve İsveç'in olası NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin endişelerinin ve argümanlarının ciddiye alınmasının önemli olduğunu söyledi.

Lambrecht, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olma çabalarına sevindiğini belirterek bunun hem bu iki ülke hem de NATO için iyi olacağını ifade etti.

İki ülkenin NATO'ya zenginlik katacağını söyleyen Lambrecht, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girmesiyle ilgili tüm kararlar oy birliğiyle alınmalıdır. Bu nedenle Türkiye ile de çok yoğun bir şekilde görüşmemiz ve sunulan endişelerin veya argümanların da ciddiye alınması önemli ama sonuçta böylesine güçlü iki AB ülkesinin, Finlandiya ve İsveç'in, NATO'ya katılması NATO için bir zenginliktir. Türkiye'nin de buna ikna olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Lambrecht, Finlandiya ve İsveç'in, NATO'ya girmesiyle bu iki ülkenin güvenliğinin güçleneceğini belirterek bu argümanın, ön planda olması gerektiğini savundu.

Almanya'nın, iki ülkenin NATO'ya katılımını desteklediğini vurgulayan Lambrecht, "Bizim iyi argümanlarımız var. Bu sadece Finlandiya ve İsveç için değil, NATO'nun da yararına olacak." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Christine Lambrecht NATO Finlandiya ve İsveç
Limon adam Ferdi

Limon adam Ferdi
Caz rüzgarı

Caz rüzgarı
Ferrari'den tramvay'a transfer!

Ferrari'den tramvay'a transfer!
Ceylan Monroe

Ceylan Monroe
Arabesk gecesi

Arabesk gecesi
Senin rakibin Topaloğlu

Senin rakibin Topaloğlu
Londra'da oyun izledik

Londra'da oyun izledik
Eşinin soyadını sildi

Eşinin soyadını sildi
Giyim konusunda kimseyi dinlemiyor

Giyim konusunda kimseyi dinlemiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX