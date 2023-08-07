VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
GRKY, KKTC'nin yardım teklifini kabul etmedi
Türkiye'den dünya devi Real Madrid'e bir transfer daha!
Çanakkale'de çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altında
Slovenya'da meydana gelen sel felaketinde can kaybı 6'ya yükseldi
"Demokrasi zaferinin yerel seçimlerde taçlanması milli zarurettir"
Polonya'dan Belarus sınırına ilave 1000 asker gönderme kararı
07 Ağustos 2023 Pazartesi 16:01:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2023 Pazartesi 16:01:00

Almanya'dan Nijer'deki cuntaya uyarı

Kaynak: AA

ABONE OL

Alman hükümeti, Nijer'de askeri darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'a zarar verilmemesi konusunda darbecileri uyardı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Bazum'un durumuyla ilgili endişe duyduklarını söyledi.

Fischer, "Bu nedenle demokratik bir şekilde seçilmiş Cumhurbaşkanı Bazum'un ve ailesinin başına bir şey gelmesi durumunda darbecilerin ciddi kişisel sonuçları beklemeleri gerektiği konusundaki mesajımızın altını tekrar çizmek istiyorum. Bunu tıpkı Afrikalı ortaklarımız gibi gerilimin tırmandırılması şeklinde algılarız." ifadelerini kullandı.

Nijer'de yeniden anayasal düzene geri dönülmesinden yana olduklarını kaydeden Fischer, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) devam eden arabulucu çabalarını desteklediklerini vurguladı.

Fischer, Nijer'deki durumun hala kırılgan ve gergin olduğuna işaret ederek, "Yaptırımlar, şimdi etkisini göstermeye başladı. Bunların insanların ve rejimin üzerinde acı verici etkileri var." dedi.

NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

Etiketler : almanya nijer nijer darbe
Türkiye'yi terk etmem

Türkiye'yi terk etmem
Evlilik yakında

Evlilik yakında
Arabada yakalandılar

Arabada yakalandılar
4 derece buzlu suyla imtihan

4 derece buzlu suyla imtihan
Milano çıkarması

Milano çıkarması
Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı

Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı
Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı

Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı
Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu

Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu
Dolandırılmaktan kurtuldu

Dolandırılmaktan kurtuldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX