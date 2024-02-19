Almanya'dan Gazze için insani ara çağrısı

Baerbock, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Toplantıda Orta Doğu'daki durumun da ele alınacağını aktaran Baerbock, Gazze'deki insanların daha iyi korunması, onlara gıda ulaştırılması ve esirlerin serbest bırakılması için her şeyin yapılması gerektiğini ifade etti.

Baerbock, "Bundan dolayı çatışmalara insani ara verilmesi hayati önem taşıyor." diyerek, bu konuda baskı yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Aynı zamanda şiddetin bölgede yayılmasını önlemek istediklerine işaret eden Baerbock, özellikle Batı Şeria'ya bakıldığında gerilimin giderek arttığının görüldüğünü vurguladı.

Baerbock, "Bu nedenle özellikle aşırılık yanlısı yerleşimcilerin tutumunun yorumsuz bırakılamayacağını çoğu kez dile getirdim." değerlendirmesinde bulundu.

Bu konuda da yaptırım önlemleri üzerinde çalışmanın önemine dikkati çeken Baerbock, bunun açık bir yasa ihlali olduğunu ve AB'nin buna kayıtsız kalınmasına izin vermeyeceğinin aşırılık yanlısı yerleşimcilere net şekilde ifade edilmesi gerektiğini kaydetti.

Baerbock, yaklaşık 2 yıldan beri devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinerek, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu sürece bu ülkenin yanında duracaklarını yineledi.

Rusya'ya karşı başka yaptırımlar da uygulanmasından yana olduğunu belirten Baerbock, şu anda özellikle insansız hava araçları konusunda 13. yaptırım paketini kabul etme sürecinde olduklarını ve yakında bu konuda karar alınacağını kaydetti.