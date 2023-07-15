Almanya'dan dikkat çeken AB açıklaması: Türkiye ilişkilerinin gelişeceğine inanıyorum
Kaynak: İHA
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, “AB ile Türkiye ilişkilerinin gelişeceğine inanıyorum.” dedi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin'de basın toplantısı düzenledi. Güncel gelişmelere dair sorulara yanıt veren Scholz, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilgili ilişkilerine değinerek, "AB ile Türkiye, özellikle Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da gelişebileceğine inanıyorum" dedi.
İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ
Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliği hakkında olumlu mesajlar veren Scholz, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zaten söylemişti. Ayrıca bundan çok eminim ki (İsveç'in NATO üyeliği) üyeliğin uzayacağına dair hiçbir işaret yok" ifadelerini kullandı.
- Scholz'dan dikkat çeken AB açıklaması!
- İsveç'te, Tevrat ve İncil yakmaya yönelik verilen izne tepki: Provokatör eylemi kınıyorum
- Eski Başkan Trump, Biden'ın kararına tepki gösterdi
- BM: Dünya, Akdeniz'deki ölümleri kasıtlı olarak görmezden geliyor
- Tayvan, NATO'nun Çin'i küresel güvenlik için tehdit olarak görmesini memnuniyetle karşıladı
- Pakistan'da "TTP" endişesi