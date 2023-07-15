Scholz'dan dikkat çeken AB açıklaması!

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15 Temmuz 2023 Cumartesi 07:53:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2023 Cumartesi 07:53:00

Almanya'dan dikkat çeken AB açıklaması: Türkiye ilişkilerinin gelişeceğine inanıyorum

Kaynak: İHA

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, “AB ile Türkiye ilişkilerinin gelişeceğine inanıyorum.” dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin'de basın toplantısı düzenledi. Güncel gelişmelere dair sorulara yanıt veren Scholz, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilgili ilişkilerine değinerek, "AB ile Türkiye, özellikle Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da gelişebileceğine inanıyorum" dedi.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliği hakkında olumlu mesajlar veren Scholz, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zaten söylemişti. Ayrıca bundan çok eminim ki (İsveç'in NATO üyeliği) üyeliğin uzayacağına dair hiçbir işaret yok" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Almanya Başbakanı Olaf Scholz Berli Avrupa Birliği
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