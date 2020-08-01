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01 Ağustos 2020 Cumartesi 09:22:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2020 Cumartesi 09:22:00

Almanya'dan askerlerini çeken ABD'den 'Polonya' kararı: Kolordu komutanlığı kuracak

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ABD, Polonya'da kolordu komutanlığı kuracak. Açıklama Polonya Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak'tan geldi. Blaszczak, NATO'nun Doğu Avrupa kanadında görev yapan tüm ABD güçlerinin bağlı olacağı bir ABD Kolordu Komutanlığı kurulacağını duyurdu.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında ABD Başkanı Donald Trump ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda arasında imzalanan Polonya’daki ABD askerinin sayısının arttırılmasına ilişkin anlaşmanın teknik detayları bugün tamamlandı. Polonya Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki görüşmelerin tamamlandığını aktarırken, NATO’nun Doğu Avrupa kanadında görev yapan tüm ABD güçlerinin bağlı olacağı bir ABD Kolordu Komutanlığı kurulacağını duyurdu. Önümüzdeki günlerde ABD ile “Geliştirilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması” imzalayacaklarını bildiren Blaszczak, "Polonya için önemli bir gün. Amerikalılarla müzakereleri tamamladık ve kısa süre içerisinde Amerikan ordularının Polonya’daki daimi varlığı konusundaki nihai anlaşma olan Geliştirilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması’nı imzalayacağız" dedi.

Savunma Bakanı Blaszczak, ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in de anlaşmaya ilişkin detayları onayladığını aktardı. Her şeyin öngörülen plan doğrultusunda ilerlediğini ve Polonya’ya en az bin ABD askerinin daha gönderileceğini bildiren Polonyalı Bakan, "Hali hazırda ülkemizde bulunan ABD Tümen Komutanlığı’na ek olarak oluşturulacak ABD Kolordu Komutanlığı, Polonya’nın ABD ile olan ilişkilerindeki özel rolünü ve iyi derecedeki işbirliğini kanıtlamaktadır" dedi.

ABD, 12 BİN ASKERİNİ ALMANYA’DAN ÇEKİYOR

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya’daki 12 askerini çekiyor. 6 bin 400 asker ülkesine geri dönecek, geri kalan 5 bin 600 asker ise Avrupa’nın farklı ülkelerine dağıtılacak.

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