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Almanya'daki aşevleri yardım alanların sayısının artması nedeniyle zorlanıyor
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05 Temmuz 2023 Çarşamba 15:15:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2023 Çarşamba 15:15:00

Almanya'daki aşevleri yardım alanların sayısının artması nedeniyle zorlanıyor

Kaynak: AA

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Almanya'da artan gıda fiyatları nedeniyle Aşevleri Birliğinde (Tafel Deutschland) ihtiyaç sahiplerine gıda dağıtımında "olağanüstü hal" yaşandığı bildirildi.

Redaktionz Netzwerk Deutschland adlı haber portalına konuşan Tafel'in Schleswig-Holstein ve Hamburg eyalet sorumlusu Frank Hildebrandt, yardım alanların sayısının bazı yerlerde neredeyse iki katına çıktığını ve gıda bağışlarının yüzde 50 düştüğünü belirtti.

Hildebrandt, artan gıda fiyatları karşısında ihtiyaç sahiplerine gıda dağıtımında adeta olağanüstü hal yaşandığını kaydetti.

Tafel sözcüsü Anna Verres ise yoğunluk nedeniyle gönüllü çalışanların hem zihinsel hem de fiziksel sınırlarını zorladıklarını ifade etti.

Alman Sosyal Yardım Derneği (Sozialverband Deutschland) Başkanı Michaela Engelmeier, yüksek enflasyon oranı ve fiyat artışı dönemlerinde pek çok insanın artık yemek almaya bile gücünün yetmediğini, bunun sadece sosyal yardım alan kişiler için değil, milyonlarca düşük gelirli ve emekli için de geçerli olduğunu söyledi.

Engelmeier, "Almanya genelindeki Tafel'in çalışmaları hepimizin saygı ve takdirini hak ediyor ancak geçim düzeyini güvence altına alma sorumluluğu Tafel'e değil devlete aittir." dedi.

Tafel şubelerinin üçte biri geçen yıl ihtiyaç sahiplerine dağıtacak gıda bulunamadığı için yardımları durdurmuştu.

Etiketler : Redaktionz Netzwerk Deutschland Alman Sosyal Yardım Derneği Sozialverband Deutschland
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