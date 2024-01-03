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Almanya'da yetkililerden sel uyarısı
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03 Ocak 2024 Çarşamba 17:45:00 - Güncelleme:03 Ocak 2024 Çarşamba 17:45:00

Almanya'da yetkililerden sel uyarısı

Kaynak: AA

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Almanya'da aşırı yağışların dere, nehir ve barajlardaki su seviyesini yükseltmesi nedeniyle yetkililer, yağışların birkaç gün daha süreceğini belirterek birçok bölgede sel ve su baskınlarına karşı uyarı yaptı.

Alman basınında yer alan haberlere göre yetkililer; Aşağı Saksonya, Kuzey Ren Vestfalya (KRV), Saksonya-Anhalt ve Thüringen eyaletlerinde yaşanabilecek su baskınlarına karşı halkı uyardı.

Aşağı Saksonya eyaleti İçişleri Bakanı Daniela Behrens, sele karşı mücadelede önlerinde hala zorlu birkaç günün olduğunu söyledi.

Sel tehlikesi bulunan bölgelerde su seviyesinin yükseldiğine dikkati çeken Behrens, selden etkilenme ihtimali olan bölgelerde yaşayanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Şiddetli yağış ve rüzgarlı bir gecenin ardından, Aşağı Saksonya ve Bremen'in bazı kısımlarındaki su yüksekliğinin kritik durumda olduğu ve su baskınlarının olabileceği kaydedildi.

Aşağı Saksonya'daki su işleri dairesi, birçok nehirde su seviyesinin 3. seviyeye çıktığını, bunun da büyük sel riski anlamına geldiğini belirtti.

Devlet Doğa, Çevre ve Tüketiciyi Koruma Dairesi ise KRV eyaletinde de nehirlerdeki su seviyenin yeniden yükselmesini beklediğini açıklayarak sel tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Alman Meteoroloji Dairesi, ülkenin birçok bölgesinde gelecek günlerde de şiddetli yağmur beklentisinin sürdüğünü duyurdu.

Etiketler : ALMANYA YAĞIŞ SEL
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