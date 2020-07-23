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23 Temmuz 2020 Perşembe 12:38:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2020 Perşembe 12:48:00

Almanya'da WhatsApp skandalı büyüyor!

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Alman televizyonlarında yer alan haberde; Alman Federal Kriminal Dairesi'nin (BKA)'nın WhatsApp şifreli mesajlarına eriştiği iddia edildi. Alman Federal Kriminal Dairesi'nin herhangi bir casus yazılım yüklemeden WhatsApp mesajlarına ve kişi listesine erişebildiği belirtildi. Almanya'nın şahsi bilgileri koruma yasasına aykırı bir şekilde istediği tüm WhatsApp mesajlarını okuyabildiği iddiası Almanya'yı karıştırdı.

Almanya'da WhatAppp skandalı ortalığı karıştırdı. Almanya'da iç istihbarat servisleri arasında yer alan Federal Kriminal Dairesi'nin (BKA)'nın WhatsApp şifreli mesajlarına eriştiği iddia edildi. Almanya'da herhangi bir casus yazılım yüklemeden WhatsApp mesajlarına ve kişi listesine erişilebildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Almanya'da güvenlik birimlerinin şahsi bilgileri koruma yasasına aykırı olarak insanları dinlemeye ve takip etmeye devam ettiğini belirtildi.

Sabah.com.tr'nin haberine göre; BKA'nın bu izlemeleri WhatsApp'in masaüstü sürümü üzerinden yaptığını itiraf ettiğini öne sürerken, BKA'nın cep telefonlarına yönelik takip yapıp yapmadığının ise henüz bilinmediğini dile getirdi.

WHATSAPP MESAJLARINI İZLEMENİN YOLU BULUNDU!

WhatsApp'ın güvenli "uçtan uca şifreleme" yöntemine rağmen hesapları izlemenin yolunu bulduğu öğrenildi. Dilediği tüm WhatsApp hesaplarını istediği zaman canlı olarak izleyebilen BKA'nın, WhatsApp üzerinden paylaşılan yazı, video ve fotoğrafları anbean takip edebilmenin yöntemine sahip olduğu öğrenildi.

BKA SUSPUS

BKA'NIN bunun için, WhatsApp'ın masaüstü sürümünü kullandığı belirtiliyor. Hesapları nasıl incelediği konusunda bir açıklama yapmayan BKA sadece, "Bir WhatsApp hesabında paylaşılan yazı, video, fotoğraf, sesli mesaj ve yazışmaları canlı olarak görme imkanını sağlayan bir metoda sahibiz" açıklamasıyla yetindi.

BKA'nın kendi bilgisayarları üzerinden operasyon yapıp yapmadığı bile henüz belli değil.

İNSAN HAKKI GASPI

Normal koşullarda WhatsApp'ın bilgisayarlar için olan masaüstü sürümünü kullanıcılar ancak cep telefonlarına gelen şifre ile kurabiliyorlar. BKA'nın whatsapp hesaplarını takip edebilmek için tüm insan haklarını ihlal ederek dinleme operasyonu yaptığı düşünülüyor. ama ihtimaller arasında, Almanlar'ın WhatsApp'ı takip etmek için cep telefonları üzerinden de bilgi aldığı yer alıyor.

ALMANYA ŞİFREYİ KIRDI

Aslında WhatsApp'ın kullandığı uçtan uca şifreleme, yazışmaların sadece mesajlaşan kişiler arasında okunabilmesini sağlıyor. Güvenlik birimleri ve hatta WhatsApp bile içerikler hakkında bilgi sahibi olamıyor.

Birçok ülke, şifreleme ile ilgili bir "arka kapı" açılmasını ve istenen hesapların incelenebilmesini talep ediyor. Almanya'nın bu sırrı nasıl çözdüğü bilinmiyor.

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