Almanya'da terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlusuna hapis cezası

Mahkemeden yapılan açıklamaya göre, 59 yaşındaki Abdullah Ö'ye "yabancı terör örgütüne üye olmaktan" 4 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

Mahkemenin kararında Abdullah Ö'nün Ağustos 2019'dan beri Almanya'daki terör örgütü PKK'nın üst kadrosunda yer aldığı ve yöneticilik görevlerinde bulunduğu aktarıldı.

Kararda, Abdullah Ö'nün Stuttgart, Hessen, Saarland'da sözde bölge sorumlusu olarak faaliyette bulunduğu, kendisine bağlı PKK kadrolarına ve aktivistlerine talimat verdiği ve bunların uygulanmasını kontrol ettiği ifade edildi.

Söz konusu kişinin propaganda etkinliklerinin ve toplantılarının organize edilmesine katıldığı, örgüt için bağış toplama faaliyetlerini kontrol ettiği ve "potansiyel bağışçılarla" temasa geçtiği belirtilen kararda, Abdullah Ö'nün bu şekilde Haziran 2020-Nisan 2021 arasında terör örgütü için 900 bin avro topladığı kaydedildi.

Kararda Abdullah Ö'nün örgütün sözde Avrupa sorumlularına rapor verdiği ve talimatlarını yerine getirdiği belirtildi.

Mahkeme ayrıca Abdullah Ö'nün 2019'dan önce Fransa'da terör örgütü PKK'nın faaliyetlerine katılması ve terörü finanse etmesinden dolayı 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığını aktardı.

Öte yandan Mayıs 2021'de Almanya'da tutuklanan Abdullah Ö. ve Federal Savcılığın karara itiraz etme hakkı bulunuyor.