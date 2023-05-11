VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açılıyor
AB'den İsrail ve Filistin'e ateşkes çağrısı
Wagner'in kurucusu: Bahmut'ta durum kötüleşti
BM, Karadeniz Tahıl Girişimi, tüm taraflarla yakın çalışmayı sürdürecek
Dünya genelinde 2022'de 61 milyon kişi ülke içinde yerinden edildi
Başkan Erdoğan gençlerle bir araya geldi!
11 Mayıs 2023 Perşembe 20:19:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2023 Perşembe 20:19:00

Almanya'da terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlusuna hapis cezası

Kaynak: AA

ABONE OL

Almanya'da terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlusu Abdullah Ö. Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesince 4 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkemeden yapılan açıklamaya göre, 59 yaşındaki Abdullah Ö'ye "yabancı terör örgütüne üye olmaktan" 4 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

Mahkemenin kararında Abdullah Ö'nün Ağustos 2019'dan beri Almanya'daki terör örgütü PKK'nın üst kadrosunda yer aldığı ve yöneticilik görevlerinde bulunduğu aktarıldı.

Kararda, Abdullah Ö'nün Stuttgart, Hessen, Saarland'da sözde bölge sorumlusu olarak faaliyette bulunduğu, kendisine bağlı PKK kadrolarına ve aktivistlerine talimat verdiği ve bunların uygulanmasını kontrol ettiği ifade edildi.

Söz konusu kişinin propaganda etkinliklerinin ve toplantılarının organize edilmesine katıldığı, örgüt için bağış toplama faaliyetlerini kontrol ettiği ve "potansiyel bağışçılarla" temasa geçtiği belirtilen kararda, Abdullah Ö'nün bu şekilde Haziran 2020-Nisan 2021 arasında terör örgütü için 900 bin avro topladığı kaydedildi.

Kararda Abdullah Ö'nün örgütün sözde Avrupa sorumlularına rapor verdiği ve talimatlarını yerine getirdiği belirtildi.

Mahkeme ayrıca Abdullah Ö'nün 2019'dan önce Fransa'da terör örgütü PKK'nın faaliyetlerine katılması ve terörü finanse etmesinden dolayı 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığını aktardı.

Öte yandan Mayıs 2021'de Almanya'da tutuklanan Abdullah Ö. ve Federal Savcılığın karara itiraz etme hakkı bulunuyor.

Etiketler : almanya mahkeme terör örgütü
Konserde eşinin ceketini yırttı

Konserde eşinin ceketini yırttı
Rengarenk konser

Rengarenk konser
Çağatay Ulusoy: Beni ikna eden hikayede oynarım

Çağatay Ulusoy: Beni ikna eden hikayede oynarım
Oyunculuktan şarkıcılığa

Oyunculuktan şarkıcılığa
Sahte hesap isyanı

Sahte hesap isyanı
Her şey çocuklar için

Her şey çocuklar için
Fahriye Evcen 5 ayda formuna kavuştu

Fahriye Evcen 5 ayda formuna kavuştu
Komiser Esra geliyor

Komiser Esra geliyor
Aşk yok

Aşk yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX