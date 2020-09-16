  • BIST
    1107.11
  • Dolar
    7,5064
  • Euro
    8,8858
  • Altın
    474,8350
İstanbul
20 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Kurum: İhtiyacımız olan şey krizlere karşı küresel bir iş birliğini hayata geçirmektir
Güney Afrika'da Ebubekir Efendi'nin torunlarına Türk vatandaşlığı verilmeye başlandı
Hollanda'da 2 yıl önce kaybolan kedi Belçika'da ortaya çıktı
İHA teknolojisinde ekosistemin güçlendirilmesi amaçlanıyor
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem cuma günü başlıyor
Şarkıcı Halil Sezai savcılıkta ifade verecek
Muş'ta korkutan deprem
Mardin'de uyuşturucu operasyonu! 420 kilo eroin yakalandı
İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Siirt'te 5 terörist daha ölü ele geçirildi
Almanya'da kızı kaçırılan anne, PKK'ya karşı direnişini sürdürüyor
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini geçti
Leeds United, Crysencio Summerville ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Filipinler'de askeri helikopter düştü! 4 ölü
Mescid-i Aksa'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılma kararı iptal edildi
Erol Mütercimler'in skandal sözleri sonrası RTÜK'ten ceza
Mescid- Aksa koronavirüs nedeniyle kapatıldı
İlk yerli ve milli hava füzeleri için kritik F-16 hamlesi!
Filistin Alimler Birliği'nden fetva: İsrail'le normalleşme haramdır
Van'da artan vakaların ardından 'Kovid-19' poliklinikleri açıldı
ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den YKS açıklaması
1998'den bu yana Meclis'te bir ilk
Mescid-i Aksa, koronavirüs tedbirleri kapsamında tekrar ibadete kapatılıyor
İçişleri açıkladı... Van'daki operasyonda Ercan Yacan isimli terörist saklandığı adreste yakalandı
İdlib'de gözlem noktamıza alçak saldırı!
16 Eylül 2020 Çarşamba 17:30:00 - Güncelleme:16 Eylül 2020 Çarşamba 17:30:00

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kızı kaçırılan annenin eylemi sürüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Almanya'da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan anne Maide T, Angela Merkel'in başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde Berlin'de Başbakanlık binasının önünde gösteri düzenledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde Başbakanlık binasının önüne gelen Maide T. ve beraberindeki grup burada gösteri yaptı.

Anne Maide T, burada yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK tarafından mağdur edilen bazı işletme sahiplerinin de kendisiyle temasa geçtiğini belirterek, "Onlar şahsen burada olamıyorlar ama açacağımız toplu davaya katılacaklar. PKK onları tongaya düşürmüş. Evlerini ve dükkanlarını ellerinden alınmış. PKK sadece can almıyor, mal da alıyor maalesef." dedi.

Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan annelerle de çeşitli vesilelerle görüştüğünü anlatan Maide T, "Diyarbakır anneleriyle dertlerimizi paylaşıyoruz. Çünkü aynı gemideyiz. Birbirimize sorunlarımızı anlatıyoruz. Beraber dertleşiyoruz, ağlaşıyoruz. Manevi olarak birbirimizin yanındayız." şeklinde konuştu.

Maide T, PKK tarafından mağdur edilenin sadece kendi kızı olmadığına, başka çocukların da bulunduğuna işaret ederek, bu çocukların ebeveynlerine kendisiyle temasa geçmeleri çağrısında bulundu.

Anne Maide T. ve beraberindeki grup, üzerinde "PKK bir virüstür. Bana çocuğumu kurtarmak için yardım edin" yazılı pankart açtı ve kızının fotoğrafını taşıdı.

Eylemde ayrıca Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan Ayşegül B’nin terör örgütü tarafından kaçırılan oğlu Mustafa B’nin fotoğrafları da taşındı.

Almanya'da 12 Kasım 2019'da "Okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı’nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylem yaparak kızının terör örgütünden kurtarılmasını istemişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER