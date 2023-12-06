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06 Aralık 2023 Çarşamba 09:29:00 - Güncelleme:06 Aralık 2023 Çarşamba 09:29:00

Almanya'da skandal... Vatandaşlık için İsrail'e destek zorunluluğu

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Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde, işgalci İsrail'e desteğini yazılı olarak beyan edenler Alman vatandaşı olabilecek.

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde vatandaşlığa başvuranların "İsrail'in var olma hakkını" desteklediğini yazılı olarak beyan etmesi gerekiyor.

Deutsche Welle'nin haberine göre, Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde vatandaşlığa alınmak için başvuranların artık "İsrail'in var olma hakkına" desteğini beyan etmesi gerekiyor.

Başvuru sahiplerinin vatandaşlığa alınmadan önce "İsrail Devleti'nin varlığına aykırı her türlü çabayı kınadıklarını" yazılı olarak teyit etmesi gerektiği belirtiliyor.

Etiketler : almanya israil vatandaşlık
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