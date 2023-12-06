Almanya'da skandal... Vatandaşlık için İsrail'e destek zorunluluğu
Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde, işgalci İsrail'e desteğini yazılı olarak beyan edenler Alman vatandaşı olabilecek.
Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde vatandaşlığa başvuranların "İsrail'in var olma hakkını" desteklediğini yazılı olarak beyan etmesi gerekiyor.
Deutsche Welle'nin haberine göre, Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde vatandaşlığa alınmak için başvuranların artık "İsrail'in var olma hakkına" desteğini beyan etmesi gerekiyor.
Başvuru sahiplerinin vatandaşlığa alınmadan önce "İsrail Devleti'nin varlığına aykırı her türlü çabayı kınadıklarını" yazılı olarak teyit etmesi gerektiği belirtiliyor.
- İşgalci İsrail'den Gazze'deki sivillere saldırı... 250 yer bombalandı
- Ukrayna'dan karşı saldırı... 41 İHA ve bir savaş uçağı imha edildi
- Almanya'da skandal... Vatandaşlık için İsrail'e destek zorunluluğu
- İsrail'den yeni katliam açıklaması: Üçüncü aşamaya geçtik!
- Batı Şeria'da iki Filistinli katledildi
- İşgalci İsrail ordusu Gazze'de sivilleri katlediyor