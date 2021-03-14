  • BIST
    1557.39
  • Dolar
    7,5698
  • Euro
    9,0586
  • Altın
    419,3540
İstanbul
6 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Almanya'da siyasi suçlarda artış
Rahatsızlanan Ankara Valisi Şahin hastaneye kaldırıldı
AKINCI PT-2 testi geçti
Vaka sayısı 15 bini geçti
Sezonun ilk kruvaziyeri Bodrum'a geldi
Uğur Şahin: Kovid-19 en kötüsü değil
TBMM Başkanı Şentop, Bağcılar'da bir dizi ziyarette bulundu
Akar, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
Reklam sevdasından millete hizmeti unuttular...
Başkan Erdoğan'ın müjdeleri dünyada yankı buldu!
TUSAŞ'tan heyecanlandıran Milli Muharip Uçak açıklaması
Devlet Bahçeli'den Bakan Soylu'ya başsağlığı mesajı
Ekonomi Reform Paketi ile 'yeni rota çizildi'
Başkan Erdoğan'dan Bakan Soylu'nun annesi için taziye mesajı
"Türkiye'deki reformların zamanlaması çok iyi"
"Lütfen belediyemiz güzel çalışsın. Ne olur"
İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi vefat etti
Türkiye'de bir ilk oldu! Türk Donanması için müthiş gelişme
Afrikalı çocukları sevindirdi
Komedi oyuncusu algısından kurtuldu
KOVID'in şakası yok
Orman Okulu'nda keyifli ders
Kardeşinin iliğiyle hayata tutundu
Görmesi için 6 milyon lira lazım
14 Mart 2021 Pazar 00:12:00 - Güncelleme:14 Mart 2021 Pazar 00:12:00

Almanya'da siyasi suçlarda artış

ABONE OL

Almanya'da siyasi motifle işlenen suçlarda rekor artış yaşandı. Geçen yıl kayda geçen 44 binden fazla suçun büyük çoğunluğu aşırı sağ çevrelerce işlendi.

Almanya İçişleri Bakanlığı verilerine göre ülkede siyasi motifle işlenen suçlar kayıt altına alındığı 2001 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Buna göre, 2020 yılında 44 bin 34 siyasi motifli suç işlendi. Bunlardan 3 bin 354'ü şiddet eylemi olarak kayda geçti.

44 bin 34 suçtan 23 bin 400'ünün aşırı sağ, 11 bini ise aşırı sol çevrelerce işlendi. 8 bin suçun kökeni ise tespit edilemedi.

Bakanlık önümüzdeki günlerde verilerde güncelleme yapılacağını o nedenle bu sayıların daha da artabileceğini belirtti.

Etiketler : Almanya İçişleri Bakanlığı almanya bakanlık
Kate Winslett'in tercihi Türk tasarım!

Kate Winslett'in tercihi Türk tasarım!
Kulakları hayatını kararttı

Kulakları hayatını kararttı
5 günlük ‘Kahrettim'

5 günlük ‘Kahrettim'
Usta oyuncuya veda

Usta oyuncuya veda
Beyaz ekmek yerine simit

Beyaz ekmek yerine simit
Mutasyonlu virüsü yendi

Mutasyonlu virüsü yendi
Haberler kalpler nasırlaştırdı

Haberler kalpler nasırlaştırdı
Set eğlencesi ekip arkadaşları

Set eğlencesi ekip arkadaşları
Lübnan'da Türkiye'yi temsil edecek

Lübnan'da Türkiye'yi temsil edecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER