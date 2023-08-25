VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa İstanbul haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı
AFAD bildirdi: Konya için eylem planı hazırlıyoruz
Şehit Polis Memuru Hakan Telli memleketi Tokat'ta gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
O davetin perde arkası! “ABD sizi engelleyemezse ortak işler yapmaya çalışır”
Tuzla'da iki riskli bana daha kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı
Taksim'de taksi denetimi: şoförlere ceza yağdı
25 Ağustos 2023 Cuma 18:18:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2023 Cuma 18:18:00

Almanya'da şiddetli fırtına: 16 yaralı

Kaynak: AA

ABONE OL

Almanya'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle 16 kişi yaralandı.

Alman basınına göre, ülke polisi, Konstanz Gölü kıyısında bulunan Lindau kenti yakınlarındaki kamp alanında ağaçların devrildiğini, 1'i ağır 6 kişinin yaralandığını ve bölgedeki 900 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Nordlingen kentinde ise şiddetli rüzgarlar nedeniyle havada uçuşan nesnelerin 10 motosiklet sürücüsünün yaralanmasına yol açtığı ve 3'ünün hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Yetkililer, Münih'te tren hizmetlerinin durdurulmasının yanı sıra diğer hizmetlerde gecikme ve iptallerin muhtemel olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Alman Meteoroloji Dairesi (DWD), Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde aşırı yağışlar ve kuvvetli rüzgarların saatte 110 kilometre hıza ulaşabileceği konusunda uyardı.

Almanya'da etkili olan şiddetli hava koşullarının ilerleyen günlerde batı ve güney bölgelerde devam etmesi bekleniyor.

Etiketler : almanya fırtına avrupa
Ameliyat oldu

Ameliyat oldu
Sete çıkmadan iptal

Sete çıkmadan iptal
Annesi yoğun bakımda

Annesi yoğun bakımda
Kendini ‘gözde dul' ilan etti

Kendini ‘gözde dul' ilan etti
Evleniyorlar

Evleniyorlar
Yengeler yarışıyor

Yengeler yarışıyor
5 aylık hamile

5 aylık hamile
İtalya'da ödüllendi

İtalya'da ödüllendi
Eski eş davasını kazandı

Eski eş davasını kazandı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX