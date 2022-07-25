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25 Temmuz 2022 Pazartesi 13:30:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2022 Pazartesi 13:30:00

Almanya'da sendika, Lufthansa Havayolları çalışanlarına 1 günlük grev çağrısı yaptı

Kaynak: AA

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Yolcuların havalimanlarında uzun kuyruklar oluşturduğu Almanya'da sendika, Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın yer hizmetlerinde çalışan personelinden 1 gün boyunca grev yapmasını istedi.

Lufthansa çalışanlarının zam talepleri konusunda yönetimle anlaşmaya varamayan sendika, Almanya genelinde lojistik, kargo ve teknik çalışmalardan sorumlu 20 bine yakın işçinin 27 Temmuz'da iş bırakmasını talep etti.

Sendika, yaptığı grev çağrısı ile zam görüşmelerinin ağustos başında yapılacak diğer turunda elini güçlendirmeyi hedefliyor.

İşçiler, maaşlarına yüzde 9,5 oranında artış istiyor.

Başta Münih ve Berlin'deki havalimanlarında olmak üzere, Almanya genelinde yolcular seyahat sıkıntısı yaşıyor.

Kovid-19 salgını döneminde sayıları azaltılan havalimanı çalışanları, yaz döneminde artan yurt dışı uçuşlarını karşılamada yetersiz kalıyor. Bu durum uçuşların gecikmesine ve iptal edilmesine yol açarken, yolcular bekleme noktalarında uzun kuyruklar oluşturuyor.

Etiketler : Lufthansa Kovid-19 salgını Almanya
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