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11 Kasım 2022 Cuma 12:01:00 - Güncelleme:11 Kasım 2022 Cuma 12:01:00

Almanya'da nihai veriler, enflasyonun çift hanede kaldığını teyit etti

Kaynak: AA

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Almanya'da nihai veriler, enflasyonun çift hanede kaldığını teyit etti

Almanya'da açıklanan nihai veriler, enflasyonun pahalı enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle ekimde yüzde 10,4'de kaldığını teyit etti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin ekim ayı nihai verilerini yayınladı. Buna göre, eylülde yüzde 10 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 10,4'e çıkarak Aralık 1951'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Enflasyon, Aralık 1951'de yüzde 10,5 olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,9 arttı. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

AB uyumlu TÜFE de ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,1 ve yıllık bazda yüzde 11,6 yükseldi.

Destatis açıklamasında, yüksek enflasyonun ana nedeninin enerji ürünlerindeki keskin fiyat artışları olduğu vurgulanarak, "Rusya-Ukrayna savaşı sonucu tüm enerji ürünleri fiyatlarındaki artışın yanı sıra, tedarik darboğazları ve sektörlerde önemli fiyat artışları enflasyon oranını etkilemektedir. Sonuç olarak, başta birçok gıda olmak üzere diğer mal ve hizmetler de daha pahalı hale geldi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, toplu taşımada aylık 9 avroluk bilet ve yakıtta vergi indirimi uygulamasının ağustosta sona ermesinin de enflasyonun eylül ve ekimde artmasında etkili olduğu kaydedildi.

Destatis açıklamasında, "Sonuç olarak, fiyatlardaki genel artış eğilimi eylülde zaten hızlandı ve enflasyon oranı yüzde 10'a yükseldi." denildi.

Almanya'da enerji ve gıda aylardır en büyük fiyat belirleyicileri olarak öne çıkıyor.

Ekim ayında yıllık bazda enerji fiyatlarındaki yüzde 43'lük artışın yanı sıra gıda fiyatlarında enflasyon oranının neredeyse iki katına denk gelen yüzde 20,3'lük yükseliş de dikkati çekiyor.

Ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre doğal gaz fiyatları yüzde 109,8, akaryakıt fiyatları yüzde 22,3, elektrik fiyatları yüzde 26 arttı.

Yemeklik katı ve sıvı yağlarda yıllık artış yüzde 49,7 olurken, süt ürünleri ve yumurta yüzde 28,9 ve ekmek ve tahıl ürünlerinde yüzde 19,8 artış görüldü.

Enerji fiyatları hariç, Almanya'da yıllık enflasyon ekimde yüzde 6,5 olarak gerçekleşti.

Yüksek enflasyon tüketicilerin satın alma gücünü azaltıyor

Destatis Başkanı Georg Thiel, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Yüksek enflasyonun ana nedeni, enerji ürünlerinde hala devam eden muazzam fiyat artışları. Ancak diğer birçok mal ve hizmet için giderek artan bir şekilde fiyat artışları görüyoruz. Haneler için artan gıda fiyatları özellikle dikkati çekiyor." ifadesini kullandı.

Son dönemde özellikle gıda ve enerji ürünleri başta olmak üzere tedarik dar boğazları ve önemli fiyat artışlarının enflasyonu yukarı yönlü beslemesi dikkati çekiyor.

Ukrayna-Rusya savaşı ve Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları, enerji, ham madde ve gıda fiyatlarının yükselmesine neden oluyor ve bu da şirketleri ve tüketicileri zorlarken ekonomiyi yavaşlatıyor.

Ayrıca Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya. Bölgede savaşa ilişkin endişeler enerji kaynakları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, Alman hükümeti de bu kış sanayinin çarklarının dönmesi, ışıkların açık, evlerin sıcak kalmasını sağlamak için çabalıyor.

Yüksek enflasyon oranları, tüketicilerin satın alma gücünü azaltırken, bu da ekonomik büyümenin önemli bir kolu olan özel tüketimi baskılıyor. Ekonomistlere göre ise fiyatlarda hızlı bir gevşeme şimdilik görünmüyor.

Alman hükümeti, yardım paketleri ve gaz fiyatların üst sınır dahil olmak üzere 200 milyar avroluk bir fonla vatandaşlara ve şirketlere yüksek enflasyonla mücadelede destek sağlayacak.

Etiketler : Almanya Ukrayna-Rusya savaşı Rusya
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