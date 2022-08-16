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16 Ağustos 2022 Salı 18:00:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2022 Salı 18:00:00

Almanya'da nehirlerdeki düşük su seviyesi ekonomiyi tehdit ediyor

Kaynak: AA

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Alman Endüstrisi Federasyonu Başkan Yardımcısı Loesch, ülkedeki sıcak ve kurak havanın etkisiyle yük taşıyan gemilerin kullandığı nehirlerdeki su seviyelerinin düşmesi nedeniyle ağır nakliye taşımacılığının durmasının an meselesi olduğunu söyledi.

Alman NTV kanalının haberinde, Alman su yollarının düşük su seviyesi nedeniyle "alarm verdiği" kaydedildi.

Alman Endüstrisi Federasyonu (BDI) Başkan Yardımcısı Holger Loesch açıklamasında, "Kimya veya çelik endüstrisindeki tesislerin kapanması, madeni yağların ve yapı malzemelerinin hedeflerine ulaşmaması veya büyük hacimli ve ağır nakliyelerin artık gerçekleştirilememesi sadece an meselesi." dedi.

Su yollarındaki düşük seviyelerin sonuçlarının teslimat darboğazları, üretim kesintileri ve kısa süreli çalışma gibi etkileri olacağına dikkati çeken Loesch, "Şirketler en kötüsüne hazırlanıyorlar." ifadesini kullandı.

REN NEHRİ'NDE FERİBOT SEFERLERİ DURDU

Öte yandan Ren Nehri'ndeki su seviyesinin düşmesi nedeniyle nehir üzerinde feribot seferleri düzenleyen Landskrone şirketi, internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, "su seviyesinin düşük olması nedeniyle seferlerini durdurduğunu" açıkladı.

Kuraklık ve sıcaklığın sadece Alman ekonomisinin can damarlarından olan Ren Nehri'nin su seviyesini düşürmediğini, Elbe Nehri gibi diğer önemli su yollarında da benzer sorunların yaşandığı kaydedildi.

Büyük nehirler ve kanallar olmak üzere ülkede yaklaşık 7 bin 350 kilometre federal su yolu bulunuyor.

Ren Nehri, dünyanın en işlek su yollarından biri olarak biliniyor.

Federal Alman İç Deniz Taşımacılığı Birliği verilerine göre, Almanya'da kayıtlı yaklaşık 2 bin gemi ile yaklaşık 10 bin kargo gemisi Avrupa'daki nehirlerde hareket halinde bulunuyor.

Etiketler : almanya kuraklık ren nehri
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