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06 Temmuz 2023 Perşembe 14:55:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2023 Perşembe 14:55:00

Almanya'da kutsal topraklardan dönen Türk hacılar güllerle karşılandı

Kaynak: AA

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Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) organizasyonuyla gittikleri kutsal topraklardan dönen Türk hacılar, Hamburg Havalimanı'nda güllerle karşılandı.

Kutsal topraklarda hac görevlerini tamamlayarak Hamburg'a dönenlerin yer aldığı kafileyle yakınlarının buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Hacılarla yakınları, uzun süre kucaklaşıp hasret giderdi ve gözyaşı döktü.

Hamburg DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Osman Dikeç, gazetecilere yaptığı açıklamada, meşakkatli bir yolculuğun ardından hacıları yoğun kalabalıkla güllerle karşıladıklarını söyledi.

Hacıların sevinç ve mutluluğuna şahit olduklarını dile getiren Dikeç, "İbadetlerini memnuniyet içinde sorunsuz şekilde tamamlamaları bizleri mutlu etti. Hacılarımızın ibadetlerinin makbul, haclarının mebrur olmasını Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Etiketler : kutsal topraklar almanya DİTİB
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