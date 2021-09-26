VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Bizi Erdoğan ile korkutmayın"
Almanya'da kritik seçim bugün!
Aziz Sancar böyle tepki gösterdi: Mantık dışı bir tutum
Quad zirvesi! Hedef Çin'e karşı güç dengesi
PKK/YPG'li teröristler etkisiz hale getirildi
Biden'ın başını ağrıtacak gelişme
Aziz Sancar'dan övgü: Türkiye, birçok ülkeden ileride
Türk bilim insanlarından önemli başarı! Türkiye'de üretildi
148 yıllık kiliseyi satın alıp camiye çevirdiler!
Suudi Arabistan'a gönderilen Patriot'lar komşuyu karıştırdı!
Doktor çiftin takı kavgası
Nijeryalı kral belediye başkan adayı oldu
Türk Konseyi olağanüstü toplanıyor
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
Karınca yazısı gözden kaçmadı
PKK'dan kaçan 51 terörist saf değiştirdi!
Filistin 1 yıl süre vermişti! İsrail'den açıklama geldi
Vaatte bulundular! "ABD üssü inşaatını durduracağız"
İngiltere'de panik büyüyor: Marketlerde stoklar tükendi
İBB'de yandaş krizi! 44 bin kişiyi işe aldılar
FETÖ'cü ve muhalif isimlerin algı operasyonu tutmadı
Avusturya'da İslamofobik saldırı!
Gizemli yolda bisiklet denemesi
Müzik gecesi
26 Eylül 2021 Pazar 12:52:00 - Güncelleme:26 Eylül 2021 Pazar 12:52:00

Almanya'da kritik seçim bugün! ''Türkiye için büyük önem taşıyor''

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Almanya'da kurulacak yeni hükumetin ekonomi politikaları, belirleyeceği yeni yol haritası da Türkiye açısından büyük önem taşıyor. Başbakan Merkel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında tesis edilen iki ülke ilişkilerinin nasıl devam edeceğini seçim sonuçları ortaya koyacak.

Ekonomik ve ticari ilişkiler, Almanya'da yaşayan Türkler, 2015 yılından bu yana devam eden göç odaklı güvenlik işbirliği...

Bu başlıklar Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerindeki temel noktalardan bazıları.

Başbakan Merkel sonrası bu ilişkilerin nasıl devam edeceği hangi yöne evrileceği kurulacak yeni hükumete bağlı olacak.

İLİŞKİLERİN SEYRİ KOALİSYONA BAĞLI

Kimi uzmanlara göre, koalisyon seçenekleri arasında yer alan Sosyal Demokratlar öncülüğündeki bir sol blok hükumetiyle iki ülke ilişkileri olumsuz seyredebilir.

SETA Berlin temsilcisi Zafer Meşe bu durumu değerlendirdi:

"Özelikle sol partinin de parçası olması durumundaki ki bu konuda sosyal demokratlar bu opsiyonu da göz ardı etmiyor. Ama muhtemelen olmayacak ama olursa da çok ciddi Türk Alman ilişkilerine yara verebileceğini düşünüyorum"

"HRİSTİYAN BİRLİK PARTİLERİNİN KOALİSYONUNDA POLİTİKA DEĞİŞMEZ"

SETA Berlin Temsilisi Zafer Meşe'ye göre, Merkel dönemindeki ilişkilerin aynı düzeyde devam etmesi Hristiyan Birlik Partilerinin liderliğindeki bir hükumetle kolaylaşacak.

"CDU'nun dahil olduğu her türlü koalisyonda ilişkilerin olumlu seyredebileceğini düşünüyorum. Laschet zaten Türkiye'yi bilen Türkiye'ye yakın birisi. Merkel ile son 3-4 yılında ağırlıklı olarak geliştirilen ve kapsamı da geliştirilen bu ilişkilerin daha da iyi bir seviyeye gelebileceğine inanıyorum."

Almanya'da kurulacak yeni hükumetin ekonomi politikaları, belirleyeceği yeni yol haritası da Türkiye açısından büyük önem taşıyor.

"KOALİSYONDAN BAĞIMSIZ OLARAK İŞ BİRLİĞİ ARTARAK SÜRECEK"

TÜSİAD Berlin Direktörü Alper Üçok'a göre iki ülkenin tarihe dayalı sinerjik ekonomik ilişkileri kurulacak koalisyondan bağımsız olarak artabilir.

"Ben ümitli olarak görüyorum koalisyonun nasıl şekilleneceğinden bağımsız olarak özellikle sanayi konusunda iki ülkenin işbirliğini artırarak devam edeceğini ve şu anda belki Türkiye için gündemde olmayan hidrojen ve elektrikli batarya konularında da bir şekilde bir sinerji yaratacağı şekilinde bir öngörümüz bulunuyor."

TRT Haber'in haberine göre, uzmanlar, Almanya'da seçim sonrası yapılacak koalisyon müzakereleri ve sonrasında oluşturulacak hükumet programının en az iktidarın kendisi kadar önemli olacağı görüşünde.

Koalisyon ortaklarının buluşacağı ortak metin, önümüzdeki dört yıla ilişkin Alman hükumetinin izleyeceği yol haritasını gösterecek.

Etiketler : Ekonomik ve ticari ilişkiler ALMANYA SEÇİM TÜRKLER TÜSİAD Berlin Direktörü Alper Üçok
Kaynak'ın hayatı beyazperdede

Kaynak'ın hayatı beyazperdede
Annesinden Deren'e arkadaş uyarısı

Annesinden Deren'e arkadaş uyarısı
Tarık Akan'ı unutamıyor

Tarık Akan'ı unutamıyor
Yerli Romeo ve Juliet

Yerli Romeo ve Juliet
Ozan ve Hera müziğe doyurdu

Ozan ve Hera müziğe doyurdu
Esaret'le geliyor

Esaret'le geliyor
Tiyatro kardeşliği

Tiyatro kardeşliği
‘Yalı çapkını'yla dönüyor

‘Yalı çapkını'yla dönüyor
Kendi hikayesinde oynayacak

Kendi hikayesinde oynayacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER