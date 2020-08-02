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02 Ağustos 2020 Pazar 07:51:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2020 Pazar 07:51:00

Almanya'da Kovid-19 kısıtlamaları başbakanlık binası önünde protesto edildi

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Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine karşı başbakanlık binası önünde protesto gösterisi yapıldı.

"Querdenken 711" adlı bir oluşum tarafından Kovid-19 önlemlerini protesto etmek amacıyla başkentte düzenlenen yürüyüş, organizatör tarafından sonlandırılmasının ardından binlerce gösterici başbakanlığın önüne gitti.

Burada gösterilerini sürdüren eylemciler, Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

Maske takma ve sosyal mesafe kuralına burada da uyulmadığı gözlenen gösteride, eylemciler el ele tuştu ve “Merkel halkın geldi” ve “Özgürlük” şeklinde sloganlar atıldı.

Polis de başbakanlığın önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Bir süre burada eylemi sürdüren göstericiler daha sonra başbakanlık önünden ayrıldı.

Öte yandan aşırı sağcı "Kimlikçiler Hareketi" üyeleri de Federal Meclis binası (Bundestag) önünde Kovid-19 önlemlerine ve hükümete karşı gösteri yaptı.

17 Haziran Caddesi’nde yapılan başka bir gösteri ise sosyal mesafe kuralına uyulmaması üzerine polis tarafından sonlandırdı.

Berlin’de bugün düzenlenen ve 17 binden fazla kişinin katıldığı yürüyüş sosyal mesafe ve maske takma kuralına uyulmamasının ardından organizatör tarafından sonlandırılmıştı. Polis, yürüyüşü düzenleyen kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ise Twitter’den yaptığı açıklamada, başkentte bugün yapılan gösterileriyi eleştirerek, "Evet gösteriler korona döneminde de yapılması lazım. Ancak böyle değil. Mesafe, hijyen kuralları ve maske herkesin korunmasına hizmet ediyor." ifadelerini kullandı.

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