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14 Aralık 2022 Çarşamba 19:15:00 - Güncelleme:14 Aralık 2022 Çarşamba 19:15:00

Almanya'da kötü hava koşulları hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: AA

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Almanya'da soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle oluşan kötü hava koşulları hayatı olumsuz etkiledi.

Ülkede hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi ve yoğun kar yağışı, özellikle ülkenin güneyindeki bazı havalimanlarında uçuşların aksamasına yol açtı, buzlanma nedeniyle çok sayıda kaza meydana geldi.

Alman haber ajansı DPA'nın haberinde, Münih Havalimanı'nda bugün 133 uçuşun iptal edildiği, 26 uçuşun da diğer havalimanlarına yönlendirildiği belirtildi.

Haberde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan pistlerin açılabilmesi için 150 temizleme aracının sürekli çalıştığı ancak hava koşulları nedeniyle pistlerin tekrar uçuşa elverişsiz hale geldiği kaydedildi.

Havalimanı sözcüsü yaptığı açıklamada, uçuşların ne zaman yapılabileceğini henüz bilmediklerini söyledi.

Kızılhaçtan yapılan açıklamada, buzlanmanın yol açtığı kazalar nedeniyle hastanelerin yetersiz kaldığı Freiburg Sergi Salonu'nda bir tedavi merkezi oluşturulduğu bildirildi.

Gerek buzlanan sokaklarda düşenler, gerekse trafik kazaları nedeniyle bölgede yaklaşık 200 kişi yaralandı.

Kurulan tedavi merkezinde yaklaşık 70 kişi görevlendirildi.

Etiketler : hava sıcaklıkları Almanya soğuk hava ve kar yağışı
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