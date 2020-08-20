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20 Ağustos 2020 Perşembe 16:02:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2020 Perşembe 16:05:00

Almanya'da koronavirüs vakaları artıyor!

Kaynak: AA

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Çin'de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri de Almanya oldu. Almanya son 24 saatteki vaka sayısını açıkladı. Açıklanan verilere göre 26 Nisan'dan bu yana görülen en yüksek rakama ulaştı.

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vakaların sayısı son 24 saatte 1707 arttı.

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü Kovid-19’a ilişkin son bilgileri açıkladı.

Açıklamada, son 24 saatte 1707 yeni vakanın kayıtlara geçtiği belirterek, toplam vaka sayısının 228 bin 621’e yükseldiği aktarıldı.

Bugün gerçekleşen günlük vaka artışı 26 Nisan’dan (1737) sonra kayıtlara geçen en yüksek sayı oldu.

Almanya’da temmuz ayı ortasından önce 250-500 arasında seyreden günlük Kovid-19 vaka sayıları temmuz ayı sonuna doğru yükselişe geçti ve ağustosta yeniden 1000’nin üzerinde görülmeye başladı.

Yeni vaka sayısı geçen hafta çarşamba günü 1226, perşembe 1445, cuma 1449 ve cumartesi günü 1415 olarak kayıtlara geçmişti.

18 Ağustos Salı günü 1390, dün de 1510 olarak açıklanan günlük yeni vaka sayıları, bugün de 1707 olarak tespit edilmesiyle son haftalardaki artış eğilimini sürdürdü.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 10 artarak 9 bin 253, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 204 bin 800 oldu.

Artış sebebi tatilden dönenler ve mesafe kuralına uyulmayan kutlamalar

Ülkede vaka sayılarındaki artış sebebi olarak tatilden dönenlerin virüsü ülkeye taşımaları ve insanların mesafe ve hijyen kurallarına uyulmayan kutlama ve eğlencelere katılması gösteriliyor.

Öte yandan Hessen eyaletinin Kelsterbach kentinde Kovid-19 tespit edilen bir kadının iki gün süren bir düğün merasiminde bazı katılımcılara virüsü bulaştırdığı belirtildi.

Düğüne katılan 200 kişinin karantinaya alındığı kaydedildi.

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