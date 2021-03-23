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23 Mart 2021 Salı 08:24:00 - Güncelleme:23 Mart 2021 Salı 08:25:00

Almanya'da koronavirüs tedbirlerinin süresi uzatıldı: Yenemedik peşimizi bırakmıyor!

Kaynak: AA

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Almanya'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede tedbirlerin süresi 18 Nisan'da kadar uzatıldı. 11 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, 'Henüz virüsü yenemedik, peşimizi bırakmıyor.' diye konuştu.

Almanya'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede tedbirlerin süresi 18 Nisan'da kadar uzatıldı. Virüsü henüz yenemediklerini belirten Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Kovid-19 peşimizi bırakmıyor" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başbakanlarıyla video konferans yoluyla yaptığı toplantıda, salgındaki son durumu değerlendirdi.

11 saat süren toplantının ardından yapılan açıklamada, mevcut tedbirlerin 18 Nisan'a kadar uzatılması kararının alındığı belirtilerek, yeni vaka sayılarının arttığı yerlerde ek önlemlerin alınacağı ifade edildi.

Buna göre son 7 günde 100 bin kişide yeni vaka sayısının 100'ü aştığı bölgelerde, özel araçlarda sürücüyle aynı haneden olmayan diğer yolculara tıbbi maske takma zorunluğu getirilmesi, maske ve mesafe kurallarına riayet edilmesinin zor olduğu yerlerde hızlı testlerin yapılması, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanması ve insanlar arasındaki temasların kısıtlanması gibi ek önlemler alınabileceği aktarıldı.

Son 7 günde 100 bin kişide yeni vaka sayısının 3 gün üst üste 100'ün üzerinde çıkması durumunda "acil fren" uygulanmasının kararlılıkla tatbik edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, bu durumda 7 Mart öncesindeki tedbirlerin yeniden uygulanmaya konulması istendi.

- PASKALYA İÇİN ÖZEL ÖNLEMLER

Açıklamada nisan başında kutlanacak Paskalya Bayramı kapsamında temasların azaltılması amacıyla kısıtlamaların getirilmesinin kararlaştırıldığına işaret edilerek, 1 ve 3 Nisan'ın bir defaya mahsus "tatil günü" olarak tanımlanacağı ifade edildi. Paskalya Bayramı vesilesiyle 2 Nisan Cuma ve 5 Nisan Pazartesi daha önce tatil günü olarak belirlenmişti.

Böylelikle 1-5 Nisan'da evde kalma prensibinin geçerli olacağına işaret edilen açıklamada, bu dönemde en fazla iki hane halkının bir araya gelmesine izin verileceği ancak toplanan kişilerin sayısının 5 ile sınırlandırılacağı, 14 yaş altındaki çocukların bu sınırlama kapsamına alınmayacağı aktarıldı.

Bu tarihlerde kamusal alanda toplanmaların yasaklanacağı, gıda maddeleri satan marketlerin sınırlı bir şekilde sadece 3 Nisan'da açılmasına izin verileceği belirtilen açıklamada, dini cemaatlerden de etkinliklerini çevrim içi gerçekleştirmelerinin rica edileceği kaydedildi.

Nisandan itibaren salgınla mücadele kapsamında testlerin yapılmasının önemli rol oynayacağı ifade edilen açıklamada, hükümetin Enfeksiyon Yasası'nda yapacağı değişiklikle ülke dışından Almanya'ya girişlerde yolculara test olma yükümlüğünün getirileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca işverenlere, çalışanlarına evden çalışma imkanı vermeleri çağırısında bulunulurken halktan da mümkün olduğunca seyahat etmemeleri istendi.

-"HENÜZ VİRÜSÜ YENEMEDİK"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında alınan tedbirleri savunarak, "Henüz virüsü yenemedik, peşimizi bırakmıyor." dedi.

Merkel, Almanya'da salgındaki durumun çok ciddi olduğunu vurgulayarak, İngiltere'de ilk kez görülen Kovid-19'un mutasyona uğramış tehlikeli türünün Almanya'da yayıldığını, yeni vaka sayılarının hızla arttığını ve yoğun bakımdaki yatakların yeniden dolmaya başladığını belirtti.

Sağlık sisteminin kapasitesinin sonuna gelmesini önlemek istediklerini anlatan Merkel, bu dönemde Kovid-19'a yakalanan birçok orta yaşlı ve gencin hastalığının ağır geçmeye başladığını kaydetti.

Başbakan Merkel, Kovid-19 aşılarına genel bir ihracat yasağı getirilmesine karşı olduğunu belirterek, aşı üretiminde çeşitli uluslararası bağımlılıkların bulunduğunu, bu konuda tedarik zincirlerine bakılması gerektiğini ifade etti.

Şu anda en fazla Avrupa Birliği'nden aşının ihraç edildiğine işaret eden Merkel, bundan dolayı aşı üreticilerinin yükümlülüklerini yerine getirmelerini isteyen Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i desteklediğini kaydetti.

Etiketler : MERKEL ALMANYA KORONA Kovid-19 aşıları
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