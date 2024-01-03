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03 Ocak 2024 Çarşamba 16:38:00 - Güncelleme:03 Ocak 2024 Çarşamba 16:38:00

Almanya'da işsiz sayısı Aralık'ta arttı

Kaynak: AA

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Almanya'da işsiz sayısı, aralık ayında önceki aya kıyasla 5 bin artarak 2 milyon 703 bin oldu.

Almanya'da işsiz sayısı, geçen yılın aralık ayında önceki aya kıyasla 5 bin artarak 2 milyon 703 bin oldu.

AA'da yer verilen habere göre, Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin geçen yılın aralık ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, Aralık 2023'te kasım ayına kıyasla 5 bin artarak 2 milyon 703 bin oldu. Piyasalarda işsiz sayısına ilişkin beklenti Aralık 2023'te 20 bin artması yönündeydi.

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı da geçen yılın aralık ayında yüzde 5,8'den yüzde 5,9'a yükseldi.

Geçen yıl şirketlerin boş pozisyonları ise bir önceki yıla göre 68 bin azalarak 713 bin oldu.

Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2023'ün Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990'dan beri işsizliğin en düşük olduğu yıllar arasında yer aldığını belirterek "2023 yılına baktığımızda, zayıf ekonominin iş gücü piyasasına zarar vermediğini görebiliyoruz. İş gücü piyasası, yüklerin ve belirsizliklerin boyutu açısından hala iyi durumda." ifadesini kullandı.

"DEMOGRAFİNİN İŞ GÜCÜ PİYASASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TÜM HIZIYLA DEVAM EDECEK"

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski de Almanya'da gelecekte iş gücü piyasasının zayıflamasının muhtemel olduğunu aktararak, "Unutmayalım ki iş gücü piyasası her zaman öncü değil, gecikmeli bir gösterge olmuştur. Devam eden yapısal dönüşümlerin yanı sıra zayıflayan küresel ve iç talebin etkisi iş gücü piyasasını ancak kademeli olarak etkileyecektir." değerlendirmesini yaptı.

Hem imalat hem de hizmet sektöründeki şirketlerin yaz aylarından bu yana işe alım planlarını azalttığını, iflasların giderek arttığını ve yapısal geçiş sürecinin henüz sona ermediğini vurgulayan Brzeski, demografinin iş gücü piyasası üzerindeki etkisinin ve iş gücü açığının tüm hızıyla devam edeceğini söyledi.

Brzeski, "Buna karşılık, Alman iş gücü piyasası için bir sonraki zorluk muhtemelen boş pozisyonlar ile iş arayanlar arasında artan uyumsuzluğun nasıl kapatılacağı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Almanya işsizlik Aralık ayı 2 milyon 703 bin
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