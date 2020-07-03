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03 Temmuz 2020 Cuma 22:56:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2020 Cuma 22:56:00

Almanya'da İsrail'in ilhak planı protesto edildi

Kaynak: AA

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Berlin'de yüzlerce Filistinli "İlhaka hayır - Filistin'de ırkçı ayrımcılığı durdurun" dövizleri açarak İsrail'in ihlak planını protesto etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Filistinlilerin kurduğu derneklerin çağrısıyla Federal Meclis (Reichstag) binasının önünde düzenlenen gösteriye, yüzlerce kişi katıldı.

Göstericiler "Toprak gasbı suçtur, ses çıkarmamak da", "Tutuklu olan tüm Filistinliler serbest bırakılsın", "İlhaka hayır - Filistin'de ırkçı ayrımcılığı durdurun" ve "İşgal son bulursa barış başlar" şeklinde döviz ve pankartlar taşındı.

Gösteriye katılan Dr. Ahmed Muhaisen, İsrail'in, Batı Şeria'daki topraklarının yüzde 30-40'nı ilhak etme planı yaptığını belirterek, "Bu, yeni bir sığınmacı dalgası demektir. Yeni bir felaket yaşarız. Bu iki devletli çözümün sonudur. Bu, Filistin devleti için toprak kalmaması anlamına gelir" dedi.

Alman hükümetinin ve dünyanın, İsrail hükümetine daha önce hiç olmadığı kadar baskı yapmasını isteyen Muhaisen, "Bu aynı zamanda Ürdün'ün de sonu demektir. Bu, gerçekten Ürdün için de bir tehdittir, sığınmacı dalgasının Ürdün'e doğru gideceği anlamı taşıyor. Ürdün'de demografik yapı değişir" şeklinde konuştu.

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