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Almanya'da İslam düşmanı suçlar arttı
12 Ağustos 2023 Cumartesi 18:00:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2023 Cumartesi 18:00:00

Almanya'da İslam düşmanı suçlar arttı

Kaynak: AA

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Almanya'da ocak-haziran döneminde 258 İslam düşmanı suçun işlendiği, bu sayının geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdiği bildirildi.

Evangelische Pressedienst adlı medya kurumunun, Alman hükümetinin, Sol Partinin soru önergesine verdiği yanıta dayandırdığı habere göre, Almanya'da haziran sonuna kadar 258 İslam karşıtı suç kayda geçti. Bu sayı, 2022'in aynı döneminde 142 olarak tespit edildi.

Yılın ilk yarısında işlenen İslam düşmanı suçlar kapsamında yapılan saldırılarda 17 kişi yaralandı. Söz konusu suçların büyük bölümü aşırı sağcılar tarafından işlendi.

Merkezi Köln kentinde bulunan İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatı Genel Başkan Kemal Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'da Müslümanların kurumlarına ve camilere yapılan saldırıların faillerinin ortaya çıkarılma oranının son derece düşük olduğunu vurgulayarak, "Bu ciddi bir problem. Devletin güvenlik kurumlarının elde edilen her delili en ince ayrıntısına kadar inceleyip faillerini tespit etmesini bekliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici de son dönemlerde camilere yönelik saldırıların yoğunlaşmasının kendilerini tedirgin ettiğini belirtmişti.

Etiketler : almanya hükümet islam
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