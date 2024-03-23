Almanya'da halkın çoğunluğu İsrail'in Gazze'ye saldırılarını haksız buluyor
Kaynak: AA
Almanya'da yapılan anket, halkın çoğunluğunun İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını haklı bulmadığını ortaya koydu.
Alman kamu yayıncısı ZDF'nin "Politbarometer" anketine katılanların yüzde 69'u, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını haklı bulmadığını belirtti.
Saldırıları haklı bulanların oranı yüzde 18'de kalırken, katılımcıların yüzde 13'ü "Bilmiyorum" cevabını verdi.
Ankete katılanların yüzde 87'si, Batılı ülkelerce, Gazze Şeridi'ndeki halka gıda ve ilaç tedarikini iyileştirmesi için İsrail'e daha fazla baskı yapılmasını, yüzde 7'si ise baskı yapılmamasını istedi.
- Almanya'da halkın çoğunluğu İsrail'in Gazze'ye saldırılarını haksız buluyor
- Anket: ABD'lilerin yüzde 42'si Biden'a kıyasla Trump'ın dış ticaret politikalarını tercih ediyor
- İsrail ordusunun Şifa Hastanesine düzenlediği baskında 170'ten fazla Filistinli öldürüldü
- Moskova'da konser salonuna terör saldırısı! Failleri yakalandı
- ABD Senatosu, federal hükümetin kısmi olarak kapanmasını önleyecek bütçe tasarısını zamanında onaylayamadı
- ABD, Rusya ve Çin'e "Gazze" tepkisi